METEO A 7 GIORNI: strada spianata all'estate settembrina

L'arrivo della nuova settimana segna un graduale rinforzo dell'alta pressione sull'Europa centro-occidentale. L'azione di blocco che per lungo tempo sta tenendo sotto scacco il tempo dell'intero continente, tenderà gradualmente a venir meno. Tra le altre cose, questa particolare configurazione sta favorendo una discesa di aria piuttosto fresca che in questi giorni si spinge fino a ridosso dello stivale italiano. Tale circolazione di aria fresca ed instabile è prevista comunque in graduale attenuazione, di pari passo con il rinforzo dell'alta pressione verso l'Europa centrale, con il proprio cuore più caldo e stabile posto a latitudine più bassa. Analisi in quota del modello americano riferita a mercoledì primo settembre:

Nella prima metà della settimana corrente, le condizioni di instabilità si faranno più rare e ci aspettano alcune giornate di tempo soleggiato con temperature in rialzo ma comunque gradevoli. Un rialzo più deciso della temperatura è atteso tra mercoledì primo settembre e venerdì 3, con il ritorno a condizioni moderate di caldo soprattutto al pomeriggio. Non ci aspettiamo alcuna ondata di calore, quanto invece una fase stabile tipica dell'estate settembrina. Stima delle temperature massime previste dal modello americano per giovedì 2 settembre:

Questa nuova fase anticiclonica avrà un culmine proprio nelle giornate di mercoledì e giovedì. l'alta pressione potrebbe cominciare a cedere al nord a partire dal fine settimana, con l'arrivo di qualche nube in più.



Saranno queste le ultime occasioni per andare al mare? Molto probabilmente per le regioni settentrionali si, invece per il centro e soprattutto il sud Italia si sa, lì l'estate può continuare senza eccessivi scossoni anche fino a ottobre.



PROSSIMA SETTIMANA, CRESCONO LE PROBABILITÁ DI UN AFFONDO CICLONICO SULL'OVEST EUROPA.



Senza dubbio una delle novità più importanti che emergono dal quadro previsionale odierno, riguardano lo sviluppo di una saccatura proveniente dall'oceano Atlantico all'inizio della prossima settimana (lunedì 6, martedì 7). Le prime mosse che precedono la nascita di questa nuova figura sullo scacchiere barico europeo, sono senzaa dubbio rappresentate dal cedimento del blocco anticiclonico sul nord-ovest Europa, contestuale ad un abbassamento di latitudine delle correnti instabili oceaniche.



Questa sequenza di eventi coinciderebbe con lo sviluppo di una figura organizzata di bassa pressione sull'ovest Europa. Tra lunedì 6 e soprattutto martedì 7 settembre, aumenterebbe quindi la probabilità di pioggia e temporali ad iniziare dalle regioni del nord, sebbene questa previsione abbia ancora necessità di numerose conferme. Analisi in quota del modello europeo riferita a martedì 7 settembre: