METEO A 7 GIORNI: ruggito dell'anticiclone africano ma con FORTI TEMPORALI al nord

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE. La circolazione atmosferica su ampia scala europea è prossima ad un nuovo cambiamento di regia. La circolazione instabile da nord che ci ha riguardato nell'ultima settimana cede il posto al rinforzo di un nuovo campo anticiclonico accompagnato da un sensibile rialzo delle temperature su tutto il Paese. La nuova ondata di caldo avrà le carte in regola per colpire l'intero territorio nazionale con temperature particolarmente elevate. già in questo memento mentre vi stiamo scrivendo le temperature massime nell'entroterra delle regioni meridionali toccano i 30°C. Nei prossimi giorni farà ancora più caldo e le temperature su alcuni specifici settori potranno superare la soglia dei 35°C.

L'onda calda subtropicale perfettamente visibile alla quota di 500hPa, seguirà un percorso ben collaudato che la porterà a svilupparsi verso nord-est dipanandosi dal vasto territorio algerino verso l'Italia, i Balcani ed una parte dell'Europa centro-orientale. Il nostro Paese ne sarà pienamente interessato con caldo in crescita. Analisi in quota del modello americano GFS riferita a giovedì 2 giugno:

QUANTO E DOVE FARA PIù CALDO NEI PROSSIMI GIORNI?



I valori più elevati verranno raggiunti principalmente sulle regioni del centro e del sud. Il picco del caldo è previsto tra venerdì e sabato. Le regioni che vedranno il maggior caldo includeranno Emilia - Romagna con valori fino a 32/34°C, entroterra di Toscana, Umbria, Lazio, con valori fino a 35/36°C, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con picchi fino a 36/37°C. In Sardegna estremi termici massimi fino a 38/39°C. Ecco le temperature al suolo calcolate dal modello Meteolive per sabato 4 giugno:

RISCHIO DI FORTI TEMPORALI AL NORD, ECCO DOVE E QUANDO.



Le regioni del nord verranno a trovarsi coinvolte marginalmente dalle circolazione meridionali più umide ed instabili lungo il fianco orientale di un vortice depressionario presente sull'ovest Europa. I modelli mettono in luce il passaggio di due linee d'instabilità, la prima più contenuta venerdì 3 giugno, la seconda più organizzata vedrà il passaggio di una perturbazione con aria più fresca al seguito tra domenica 5 e lunedì 6 giugno. Le regioni che più di altre correranno il rischio di TEMPORALE saranno Valle d'Aosta, alto Piemonte, alta Lombardia, Veneto, Alto Adige. Analisi in quota del modello americano GFS riferita alla serata di domenica 5 giugno:

Sintesi previsionale da giovedì 2 agiovedì 9 giugno:

Giovedì 2 soleggiato qualche temporale solo sui rilievi delle Alpi. Temperature in aumento.

Venerdì 3 qualche temporale al nord anche sulle zone pianeggianti. Soleggiato e caldo altrove.

Sabato 4 soleggiato con qualche temporale sulle Alpi. Molto caldo delle zone interne del centro e del sud.

Domenica 5 qualche forte temporale pomeridiano-serale sull'angolo nord-ovest. Soleggiato e molto caldo altrove.

Lunedì 6 tempo instabile al nord con temporali in marcia verso il Triveneto. Soleggiato e caldo altrove. Calo termico dalla sera al nord.

Martedì 7 qualche temporale pomeridiano sui rilievi del centro e del nord. Soleggiato al sud. Flessione termica.

Mercoledì 8 qualche temporale raggiunge anche il sud. Migliora al nord. Calo termico al sud, aumento al nord.

Giovedì 9 soleggiato con ripresa termica.