METEO A 7 GIORNI: rinforzo dell'alta pressione con l'estate settembrina

Nella seconda metà della settimana il blocco anticiclonico sull'Europa occidentale scenderà di latitudine e sarà preludio ad un rinforzo dell'alta pressione che arriverà ad occupare l'Europa ed il Mediterraneo centrale. In questo contesto ci aspettiamo una ripresa delle temperature che si farà sentire soprattutto nella seconda metà della settimana. Si tratterà insomma della cosiddetta estate settembrina . Analisi in quota del modello americano riferita al primo di settembre :

Negli ultimi giorni l'arrivo di correnti più fresche dai quadranti nord-orientali ha portato un deciso abbassamento delle temperature sullo stivale italiano. Il caldo intenso ed afoso che ha tenuto sotto scacco le nostre regioni per lungo tempo, appare ormai un ricordo che ci lasciamo finalmente alle spalle. Tuttavia l'arrivo di settembre può comunque presentare delle fasi atmosferiche anticicloniche, accompagnate sovente da caldo estivo che regala le ultime opportunità per concedersi un bagno al mare. A settembre però il sole mostra già un'inclinazione considerevolmente più bassa sulla linea dell'orizzonte e il caldo si fa in genere più 'gentile'.

