METEO A 7 GIORNI: qualche giorno di tempo più tranquillo, rischio temporali al nord nel week-end

Un'ampia circolazione di bassa pressione governa ancora il tempo d'Europa, portando condizioni di spiccata variabilità che coinvolgono anche il nostro Paese, dove in queste ore stiamo sperimentando il passaggio di una pertubazione. Vengono segnalate piogge diffuse sulle regioni del nord e una breve ondata di caldo per il sud. Almeno fino a giovedì ci sarà ancora il rischio di qualche piovasco sui rilievi, poi viene confermato il rinforzo di un campo anticiclonico accompagnato da un profilo termico votato ad un fisiologico rialzo. Nella seconda metà della settimana l'aumento della temperatura non riguarderà più soltanto le regioni del sud ma si farà sentire in modo deciso anche al nord, seppur con valori di temperatura ancora gradevoli. Analisi in quota del modello americano riferita a giovedì 27 maggio, in cui si osserva un modesto rialzo dei geopotenziali sull'Europa occidentale:

Questa invece è una carta di previsione delle temperature massime riferita a venerdì 28 maggio, come si può ossevare, l'aumento termico si farà sentire anche al nord con valori che potranno superare la soglia dei +25°C:

Viene altresì confermata una nuova deriva depressionaria sull'Europa centrale a partire da domenica 30 e lunedì 31, con lo sviuppo di una circolazione ciclonica percorsa da venti più freschi nord-orientali. A farne le spese sarebbero ancora una volta le regioni del nord. Sebbene al momento non sia previsto dai modelli il transito di una perturbazione organizzata, ci sarebbe comunque spazio per qualche temporale più probabile sui rilievi ma possibile anche nelle zone di pianura. Da valutre un coinvolgimento delle regioni centrali. Le temperature sarebbero nuovamente in flessione. Analisi in quota del modello americano riferita a domenica 30:

Sintesi previsionale da martedì 25 maggio a martedì primo giugno:



Martedì 25 ultime piogge al mattino sul nord-est, altrove ampie schiarite. Seguirà una bella giornata di sole. Temperature in flessione al sud, in rialzo al nord grazie al maggiore soleggiamento.



Mercoledì 26 qualche spunto d'instabiità pomeridiana sui rilievi del centro e del nord. Altrove soleggiato con temperature gradevoli.



Giovedì 27 qualche piovasco al pomeriggio sulle Alpi centrali e orienali, nonchè sull'Appennino del centro e del nord. Ampie schiarite sulle pianure. Temperature gradevoli.



Venerdì 28 rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, con tempo stabile e temperature in generale ripresa specie al centro-nord.



Sabato 29 soleggiato con temperature gradevoli.



Domenica 30 torna a farsi vedere l'instabilità al nord, specie lungo la fascia alpina e prealpina, con rischio di qualche temporale anche sulle pianure. Soleggiato altrove. Lieve flessione termica al nord.



Lunedì 31 e martedì primo giugno con tempo incerto al nord e su parte del centro, rischio di temporali specie nell'interno. Più sole al sud. Temperature in flessione.