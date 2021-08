METEO A 7 GIORNI: prosegue l'estate dai toni un po' più moderati

Quella prevista nei prossimi giorni a livello italiano, sarà senza dubbio un'estate dai toni più moderati rispetto a quelli che abbiamo sperimentato nell'ultima settimana. Cambiano ancora i protagonisti in gioco sul palcoscenico atmosferico europeo, la feroce onda anticiclonica africana che ci ha interessato negli ultimi giorni, verrà in parte limata dalle correnti più fresche in entrata dall'oceano Atlantico, verso i paesi del Mediterraneo centrale. Questa massa d'aria più fresca verrà mossa dal rinforzo dell'alta pressione sull'oceano Atlantico. A partire da domani, martedì 17 e poi ancor più mercoledì 18 agosto, a risentire di questo cambiamento ci saranno le regioni centrali e settentrionali italiane, dove le temperature diventeranno più clementi ed il caldo più sopportabile. Analisi delle temperature previste alla quota di circa 1500 metri per mercoledì 18 agosto:

Nella seconda metà della settimana i modelli confermano un successivo ed ennesimo rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo. Tuttavia la nuova fase anticiclonica sarebbe accompagnata da geopotenziali più moderati alla quota di 500hPa. Le temperature associate al nuovo anticiclone sarebbero ancora calde ma senza più presentare picchi esagerati. Insomma l'estate proseguirebbe senza grossi intoppi e le belle giornate di sole saranno ancora assicurate almeno fino al prossimo fine settimana. Nonostante questo, i valori di temperatura rientrerebbero vicini alle medie stagionali. Stima delle temperature massime previste sull'Italia sabato 21 agosto:

Rimane ancora da segnalare una sostanziale penuria di precipitazioni per l'intero territorio nazionale. Infatti se si esclude qualche episodio paaseggero di instabilità lungo la fascia alpina e prealpina, sul resto del Paese continueremo ad avere un trend molto avaro di precipitazioni, con una condizione siccitosa che su alcuni settori si aggrava giorno dopo giorno.