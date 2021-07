METEO A 7 GIORNI: passaggi nuvolosi per il nord, piÃ¹ sole al sud

Va attenuandosi la circolazione d'aria molto calda africana che tiene sotto scacco da molti giorni le regioni del sud. Ovviamente su queste regioni non smetterà di fare caldo ma i valori previsti rientreranno gradualmente nei ranghi della normalità. Nei prossimi giorni un cambio di circolazione si manifesterà sul continente europeo attraverso un rinforzo delle correnti occidentali accompagnate da maggiori condizioni di variabilità. L'attività depressionaria sul centro e sul nord Europa viaggerà di pari passo con il passaggio di frequenti perturbazioni. Questi corpi nuvolosi arriveranno a sfiorare le regioni del nord con la propria parte terminale. Su questo settore d'Italia si giocheranno ancora le maggiori chances di pioggia anche per il prossimo futuro.

Tra giovedì 1 e soprattutto venerdì 2 luglio, aria più fresca raggiungerà le regioni del centro e del sud, sotto la spinta di una vivace ventilazione di Maestrale. Su questi settori il calo termico non sarà accompagnato da alcun fenomeno significativo ed avverrà quindi in un contesto asciutto. Il caldo non finirà del tutto ma subirà soltanto un'attenuazione, con valori che si riporteranno vicini alle medie del periodo. Migliora temporaneamente il tempo al nord. Temperature massime previste dal modello american o per sabato 3 luglio: