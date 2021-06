Meteo a 7 giorni: nuovo cambiamento del tempo al nord, impennata termica al sud

La parentesi anticiclonica che nel weekend appena trascorso ha interessato tutto lo stivale, dovrà presto confrontarsi con una nuova offensiva di natura instabile che nei prossimi giorni si farà sentire principalmente al nord. I modelli di previsione sono infatti concordi nel prevedere lo sviluppo di una nuova circolazione di bassa pressione attiva già adesso sull'ovest Europa, la quale riuscirà a spingere la sua influenza verso le regioni settentrionali già a partire da domani, martedì 29 giugno. Questa nuova circolazione di bassa pressione porterà alcuni temporali a cavallo tra martedì e mercoledì soprattutto sulla fascia alpina e prealpina ma con fenomeni che potranno manifestarsi anche su alcune località della Pianura Padana, soprattutto Piemonte e Lombardia. Mercoledì 30 prevediamo inoltre qualche temporale anche sulle pianure della Lombardia orientale, del Veneto e del Friuli, in concomitanza col passaggio di una circolazione più fresca.



La circolazione dei venti in quota è destinata ad orientarsi dai quadranti meridionali e questo favorirà un rialzo generale delle temperature che inizialmente si farà sentire su tutto il Paese, poi soltanto al sud, con un nuovo picco di calore previsto tra martedì e mercoledì. Su Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata la colonnina di mercurio tornerà nuovamente a raggiungere la soglia dei 40 gradi, con alcune punte di caldo anche superiori. Analisi del modello americano riferita a martedì 29 in cui possiamo distinguere molto chiaramente la circolazione di bassa pressione che coinvolge il nord Italia e la conseguente scaldata subtropicale sulle regioni del sud:

Nella seconda metà della settimana sembra essere confermato un generale rinforzo dei venti occidentali sull'Europa, soprattutto nella parte centrale e settentrionale del continente, dove andranno ad insediarsi alcune circolazioni di bassa pressione che renderanno su questi settori il tempo assai movimentato. Di riflesso questa circolazione così spiccatamente occidentale si farà sentire anche sui paesi affacciati al Mediterraneo, dove nella seconda metà della settimana il caldo portato dall'anticiclone africano potrebbe attenuarsi anche sulle regioni del centro e del sud Italia. Su questi settori le temperature torneranno a perdere qualche grado entro giovedì e venerdì. Si attenuerà l'ondulazione ciclonica sulle regioni del nord, dove il tempo andrà migliorando con temperature calde ma senza eccessi. Domenica 4 il passaggio di una nuova ondulazione in quota, potrebbe portare alcuni temporali al centro e soprattutto al nord.



Analisi della corrente a getto prevista dal modello americano per giovedì primo luglio:

Sintesi previsionale da martedì 29 giugno a martedì 6 luglio:



Martedì 29 con qualche temporale sull'angolo nord-occidentale. Soleggiato altrove con temperature molto calde.



Mercoledì 30 qualche temporale più organizzato al nord, soleggiato altrove. Flessione termica al nord.



Giovedì primo luglio anticiclonico e caldo. Valori un po' meno elevati al nord.



Venerdì 2 torna qualche temporale al nord-est, soleggiato altrove. Caldo estivo.



Sabato 3 spunti temporaleschi sui rilievi delle Alpi, soleggiato altrove. Caldo estivo.



Domenica 4 con tempo più instabile al nord e in prospettiva anche al centro. Temperature in flessione.



Lunedì 5 e domenica 6 dopo lunghi giorni di canicola un impulso di instabilità potrebbe raggiungere anche il sud, accompagnato da temporali e calo termico.