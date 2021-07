METEO A 7 GIORNI: nuovo break con FORTI TEMPORALI la prossima settimana

Nel fine settimana un campo di alta pressione porta un miglioramento del tempo che si farà vedere soprattutto al nord. Su queste regioni infatti si sono verificate nelle ultime ore importanti condizioni di maltempo con forti temporali. Il campo anticiclonico sarà in grado di proteggere in maniera efficace specie le regioni del centro e del sud, dove il tempo risulterà soleggiato. Su questi settori le uniche interferenze nuvolose nei prossimi giorni saranno legate ad addensamenti di nubi alte e sottili. Al nord resisterà un'influenza marginale legata alle circolazioni oceaniche che riusciranno a lambire l'arco alpino, portando nuvolosità sparsa e qualche rovescio sulle cime più alte. Il quadro termico generale resterà allineato ai valori tipici dell'estate ma le punte di caldo estremo tenderanno a stemperarsi un po', specie al sud. Analisi in quota del modello americano GFS riferita a domenica 11 luglio:

Con l'inizio della settimana viene confermato il passaggio di un nuovo impulso di instabilità sull'Europa centrale. Gli ultimi aggiornamenti sembrano confermare il passaggio di una perturbazione tra lunedì e martedì anche sulle regioni settentrionali, poi a cavallo tra martedì e mercoledì ci sarebbe spazio per qualche fenomeno anche sul centro Italia. In questo frangente sarà ancora spiccato il divario termico tra l'aria fresca in arrivo e quella più calda africana, una situazione che potrebbe favorire ancora lo sviluppo di temporali violenti. A farne le spese sarebbero ancora una volta le regioni del nord. Media ENSEMBLE del modello europeo riferita a martedì 13 luglio: