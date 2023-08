Meteo a 7 giorni: la calura farà 40 su alcune regioni ma...

Per chi si trova in vacanza al mare o sui monti che ci sia il sole e faccia caldo, anche tanto, va bene comunque: le ferie estive cadono una volta l'anno e con tutti i costi che i comuni mortali devono sostenere per vivere, ci mancherebbe pure che piovesse tutti i giorni. Certo i ghiacciai alpini quest'anno sino ad ora l'avevano un po' scampata, per loro questa botta calda non ci voleva proprio.



La lamentela sul caldo eccessivo è certamente giustificata ma non va esasperata , c'è molto di peggio nella vita che un po' di caldo, con il quale bisognerà gioco forza convivere anche nei prossimi anni (forse più di ora); si chiama spirito di adattamento.



Ora siamo nel cuore di agosto e per altri 7-10 giorni dovremo subire la fiammata bollente in arrivo dal nord Africa, che risulterà mediamente un po' meno severa di quella di luglio, colpirà maggiormente le regioni centrali, e parte del nord (l'Emilia-Romagna, il basso Veneto, la Lombardia centro-orientale) con i picchi più alti, pur senza risparmiare le altre regioni.

In realtà il caldo più intenso arriverà da domenica 20 in poi, perchè tra questa sera e venerdì pomeriggio al nord si attiveranno alcuni temporali sparsi, in qualche caso intensi e pericolosi, che manterranno le temperature su valori accettabili, mentre al centro e al sud non farà poi questo gran caldo.

Discorso diverso per le giornate di lunedì 21 e martedì 22 agosto, quando l'anticiclone produrrà la sua massima performance con punte di 41°C attesi tra Toscana interna e bassa Umbria, come vediamo da questa mappa e farà molto caldo un po' ovunque:

A favorire questo respiro d'aria bollente la peggior configurazione barica per l'Italia in estate, cioè l'affondo di una saccatura sull'estremo ovest del Continente, che solo lentamente evolverà verso est con inevitabile rimonta dell'anticiclone sul nostro Paese; di conseguenza almeno sino al 25-26 agosto, sarà durà potersi scrollare di dosso il super caldo, anche se la fine del grande caldo nei giorni successivi si vede eccome (leggere la rubrica meteo a 15 giorni a tal proposito).

Ecco intanto la grande gobba africana prevista per mercoledì 23 agosto:

SINTESI sino a MERCOLEDI 23 AGOSTO:

giovedì 17 agosto: al nord tempo moderatamente instabile con qualche rovescio o temporale sparso, dapprima sui monti, verso sera o anche a tarda sera in sconfinamento sulle zone pianeggianti, più difficilmente sulle aree costiere. I fenomeni potrebbero localmente assumere carattere di forte intensità ed essere accompagnati da grandine o raffiche di vento intense. Al centro solo qualche isolato spunto temporalesco sul settore appenninico nel pomeriggio, per il resto tanto sole e caldo, al sud soleggiato e caldo.



venerdì 18 agosto: ultime note di instabilità al nord, specie sui monti e sul Triveneto con spunti temporaleschi a carattere sparso, in particolare nel pomeriggio-sera, per il resto soleggiato e caldo ovunque.

sabato 19 agosto: rimonta dell'anticiclone con sole e caldo ovunque, più intenso al centro e al sud, deboli venti da est al nord terranno i picchi di calore ancora contenuti sotto i 35°C.

domenica 20 agosto: solleone e caldo intenso ovunque, sino a 38°C localmente al centro e sull'Emilia-Romagna. Brezze poco attive anche lungo le coste.

lunedì 21 agosto e martedì 22 agosto: le giornate più calde del mese sull'insieme del Paese, specie su Toscana, Umbria, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, basso Veneto, Puglia, Sardegna.

mercoledì 23 agosto: ancora soleggiato e molto caldo con picchi massimi solo in leggero calo ma sempre over 35°C su diverse aree del territorio.