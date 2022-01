Meteo a 7 giorni: l'inverno risponde presente, lungo periodo FREDDO in arrivo

L'inverno prova nuovamente a dire la sua dopo una pausa un po' troppo pesante per le nostre montagne, arrivata proprio a cavallo tra il 2021 e il 2022. Le fredde correnti nord atlantiche hanno interrotto l'egemonia dell'anticiclone riportando freddo, piogge e nevicate principalmente al nordest e sulle regioni centrali tirreniche.

Nel prosieguo di settimana l'Italia entrerà in un periodo relativamente freddo, con temperature generalmente in media o leggermente sotto la media del periodo: questo sarà possibile grazie alla persistenza di un'area di bassa pressione nel Mediterraneo meridionale, la quale permetterà l'afflusso costante di aria fredda di origine artica.

Un ulteriore calo delle temperature potrebbe manifestarsi tra domenica 9 e martedì 11, grazie ad un affondo artico particolarmente intenso che potrebbe coinvolgere in modo diretto le regioni centrali e meridionali. Tale ondata di freddo e maltempo potrebbe innescare nevicate decisamente abbondanti lungo tutto l'Appennino, rappresentando un vero e proprio toccasana dopo l'anomala ondata di caldo di inizio anno.

I fiocchi di neve potranno raggiungere quote relativamente basse, come approfondito in questo articolo.

La prima metà della prossima settimana vedrà la persistenza di questo regime freddo, dominato sempre più dalle correnti fredde nord-orientali. L'alta pressione tenderà a rinforzarsi nettamente sull'Atlantico orientale e anche sull'Europa centrale, favorendo la discesa di aria fredda dall'est Europa verso la nostra penisola. Questo significa che l'Italia continuerà a vivere giornate fredde, specie di notte e all'alba, in un contesto però generalmente stabile al centro e al nord e leggermente instabile al sud (nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì prossimi).

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 7 gennaio: stabile al nord e gran parte del centro, maltempo al sud dove l'aria fredda darà vita ad una depressione ricca di maltempo. Temperature stazionarie o ulteriore lieve calo.

Sabato 8 gennaio: depressione bloccata nel mar Ionio e ancora fenomeni diffusi al sud. Più asciutto al centro e al nord. Nevicate abbondanti sull'Appennino meridionale. Temperature stazionarie o in calo.

Domenica 9 gennaio: irruzione artica in arrivo al centro e al sud, possibile depressione nel mar Tirreno con precipitazioni estese. Forti nevicate in Appennino, fino in collina al centro. Dalla sera peggiora al sud con piogge e neve in alta montagna. Temperature in calo.

Lunedì 10 gennaio: maltempo diffuso al sud con nevicate copiose in Appennino, fin sui 500 metri di quota e localmente più in basso tra Molise, Subappennino Dauno, Campania e Basilicata. Nevicate sull'Appennino centrale dalle Marche al Molise fino a quote relativamente basse. Temperature in calo.

Martedì 11 gennaio: residuo maltempo al sud, stabile al centro e al nord. Temperature stazionarie.

Di seguito le precipitazioni totali previste fino al 12 gennaio: accumuli abbondanti al sud per effetto delle varie perturbazioni.

Mercoledì 12 gennaio: stabile al nord, persistono correnti fredde nord-orientali al centro e al sud, con fenomeni più presenti a ridosso dell'Appennino. Temperature in calo.

Giovedì 13 gennaio: stabile al nord, locale instabilità sul lato adriatico e al sud per la persistenza di fredde correnti nord-orientali. Temperature stazionarie.

