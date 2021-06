METEO A 7 GIORNI: l'estate sul Mediterraneo resta ben salda alle redini di comando

Seppur con alcuni modesti disturbi, l'estate sul Mediterraneo continuerà a rimanere in sella ancora per lungo tempo. Sulle regioni del centro e del sud per molti giorni a venire troveremo condizioni atmosferiche estive, il passaggio di nuove perturbazioni su questo settore d'Italia appare un'eventualità completamente esclusa. In linea di massima le uniche regioni che potranno contare sul passaggio di qualche linea d'instabilità saranno esclusivamente quelle settentrionali , le quali risentiranno maggiormente dell'attività depressionaria che influenzerà ancora a lungo il tempo sul nord-ovest Europa. Nel weekend resta comunque da segnalare una generale attenuazione dell'ondata di caldo anche per il sud, con i valori di temperatura destinati a perdere qualche grado, attestandosi sempre su picchi elevati ma senza più replicare i record di questi ultimi giorni.



Tra oggi e domani sono previsti dei temporali un po' più organizzati sulle regioni del nord, con possibilità di qualche fenomeno di forte intensità soprattutto lungo la fascia alpina e prealpina, occasionalmente anche sulle zone di pianura adiacenti, specialmente su Piemonte e Lombardia. Proseguirà ancora per alcuni giorni l'ondata di caldo al sud ma con valori appena un po' più clementi.

Sabato 26 e domenica 27, di pari passo con un nuovo rialzo delle fasce anticicloniche, il tempo diventerà un po' più stabile anche sulle regioni settentrionali.Una nuova fase di tempo stabile che con tutta probabilità ci accompagnerà anche nei primi giorni della prossima settimana, con tempo soleggiato e temperature tendenzialmente elevate. Analisi in quota del modello americano riferita a domenica 27:





Infine per quanto riguarda il tempo della prossima settimana, soprattutto da parte del modello americano sembra essere confermato l'ennesimo tentativo di sfondamento da parte di una nuova depressione che prenderà consistenza sull'Europa occidentale. Ne potrebbe conseguire soprattutto per l'angolo di nord-ovest, il mantenimento di una situazione di sostanziale variabilità, con possibilità di nuovi temporali sull'arco alpino occidentale ed occasionalmente sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Analisi in quota del modello americano riferita a martedì 29 giugno:



Sintesi previsionale da venerdì 25 giugno a venerdì 2 luglio:



Venerdì 25 con qualche temporale al nord, nubi di passaggio al centro e al sud ma in un contesto di ampie schiarite. Caldo estivo.

Sabato 26 soleggiato e caldo con qualche nube solo su Alpi.



Domenica 27 soleggiato e caldo, disturbi nuvolosi sull'arco alpino occidentale.



Lunedì 28 possibilità di qualche temporale in più sull'arco alpino occidentale e forse su parte delle pianure piemontesi. Soleoggiato e caldo altrove.



Martedì 29 con tempo estivo al centro e al sud, qualche disturbo d'instabilità al nord.



Mercoledì 30 resta la possibilità di qualche temporale al nord, specie sui rilievi. soleggiato altrove, caldo.



Giovedì 1 e venerdì 2 luglio con tempo estivo e qualche disturbo nuvoloso solo al nord.