METEO A 7 GIORNI: l'estate prosegue su toni più morbidi

Il forte anticiclone che nei giorni scorsi ha interessato una vasta porzione del Mediterraneo, portando temperature straordinariamente elevate, cede finalmente il posto ad una circolazione più fresca in arrivo dai quadranti settentrionali. Con questo tipo di situazione le temperature sono destinate a perdere qualche grado anche sull'Italia, con una circolazione dei venti al suolo più attiva. L'aria stagnante dell'anticiclone africano lascia il posto ai venti di Maestrale che domani, mercoledì 18 agosto, saranno particolarmente attivi lungo il medio e basso versante tirrenico, il Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia. Nella seconda metà della settimana le condizioni di caldo si faranno ovunque più sopportabili, aria un po' più fresca raggiungerà anche il sud, portando una maggiore sensazione di refrigerio. Analisi in quota del modello americano riferita a giovedì 19 agosto:

T uttavia non si può parlare di vera e propria battuta d'arresto dell'estate ma soltanto di un rientro delle temperature nei ranghi di una normalità che, segnatamente per il sud, sembrava essersi persa definitivamente per strada. Il passaggio di consegne tra l'anticiclone africano e l'anticiclone delle Azzorre, conferma la persistenza di un trend decisamente avaro di pioggia, specie al centro e al sud. Alcune regioni vedranno aggravarsi una situazione già preoccupante di siccità, tra queste citiamo Emilia - Romagna, Marche, Puglia, Basilicata e isole maggiori, dove non si prevedono piogge degne di nota almeno per altri 7 - 10 giorni.



Media Ensemble del modello europeo riferita a domenica 22 agosto, in cui si evince ancora la presenza di un coriaceo anticiclone sul Mediterraneo e su buona parte dell'Europa occidentale, facendo muro all'ingresso di nuove perturbazioni atlantiche: