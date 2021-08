METEO A 7 GIORNI: l'anticiclone comincia a scricchiolare, primi temporali a partire dal nord

L'ultima decade di agosto vedrà ancora l'alta pressione come principale protagonista delle vicende atmosferiche sul Mediterraneo. L'estate per ora non sembra intenzionata a voler mollare la presa, nei prossimi giorni le condizioni di caldo previste saranno complessivamente più sopportabili, le temperature canicolari della scorsa settimana non si ripeteranno più. Le correnti nord-occidentali che attualmente stanno interessando il nostro Paese, verranno sostituite da un nuovo rinforzo dell'alta pressione che si fa sentire già oggi. L'arrivo del weekend segnerà un rinforzo più deciso dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, accompagnata ancora una volta da una componente subtropicale che riporterà le temperature su valori più elevati.

Nel weekend i picchi termici massimi torneranno nuovamente a toccare +35/+37*C nelle aree pianeggianti del nord e del centro, mentre al sud i valori risulteranno leggermente più contenuti. Analisi delle temperature al suolo previste dal modello americano GFS per sabato 21 agosto:



A partire dalla serata di domenica un impulso di aria più fresca ed instabile dall'oceano Atlantico si spingerà verso l'Europa centrale, raggiungendo l'arco alpino, dove provocherà una accentuazione dell'instabilità. Viene previsto proprio per domenica sera l'arrivo dei primi temporali al nord-est, con qualche episodio anche di forte intensità. Lunedì 23 e martedì 24 qualche isolato temporale potrà manifestarsi anche lungo la dorsale appenninica centrale e settentrionale, con fenomeni che resteranno circoscritti alle zone interne. Stima delle piogge previste dal modello americano per martedì 24 agosto: