METEO A 7 GIORNI: inizia l'estate ma senza eccessi

Appare ormai confermato il rinforzo di un campo anticiclonico che sarà associato a condizioni di tempo più stabile dalla seconda metà della settimana. In questa sede ci sarà spazio per un rialzo delle temperature e l'arrivo dei primi valori moderati di caldo. L'alta pressione dalle chiare origini subtropicali, si svilupperà come conseguenza di una fisiologica avanzata stagionale che porta ad un rialzo delle fasce anticicloniche alle latitudini del Mediterraneo. La giornata di domani, mercoledì 2 giugno, sarà l'ultima di tempo instabile, in quanto troveremo ancora in azione un corpo nuvoloso sulle regioni meridionali con qualche pioggia segnatamente sulle isole maggiori. Ecco una stima calcolata dal modello americano GFS sulla PIOGGIA attesa per domani, come vedete ci sarà spazio per qualche goccia d'acqua sulle isole maggiori, qualche rovescio sarà inoltre possibile anche lungo l'arco alpino:

Il tempo diventerà più stabile dalla seconda metà della settimana, quando sul nostro Paese troveremo condizioni soleggiate accompagnate da una graduale ripresa delle temperature. Il picco del caldo verrà con tutta probabilità raggiunto nel fine settimana (sabato 5, domenica 6), con valori massimi che si porteranno sulla soglia dei 30 gradi anche al nord. Sarà proprio questa la differenza con le precedenti ondate di calore delle settimane scorse, infatti in questo caso il rialzo anticiclonico sarà sufficiente a coinvolgere nella sua interezza tutta l'Italia in una fase atmosferica chiaramente di stampo estivo. Analisi in quota del modello americano riferita a sabato 5 giugno:

Domenica 6 una debole circolazione di bassa pressione proveniente dall'oceano Atlantico riporterà qualche pioggia sull'Italia, segnatamente su alcuni specifici settori dell'Italia centrale e settentrionale, con fenomeni comunque di poco conto. Ecco dove potrebbe collocarsi il minimo al suolo nelle ore centrali di domenica 6 giugno e la relativa distribuzione delle precipitazioni:

Sintesi previsionale da mercoledì 2 a mercoledì 9 giugno:



Mercoledì 2 un corpo nuvoloso raggiunge le regioni del sud con qualche pioggia sulle isole maggiori. Qualche addensamento nuvoloso anche sui rilievi del nord, con rischio di rovesci nel pomeriggio sulle Alpi. Altrove soleggiato. Temperature stazionarie.



Giovedì 3 rinforzo anticiclonico con tempo in prevalenza soleggiato. Qualche nube al pomeriggio lungo l'arco alpino, dove ci sarà il rischio di rovesci. Temperature in rialzo.



Venerdì 4 con tempo soleggiato e temperature in ripresa. Qualche nube solo sull'arco alpino con rischio di rovesci o brevi temporali pomeridiani.



Sabato 5 aumentano in giornata le nubi al nord-ovest e sulla Sardegna, con rischio di qualche piovasco. Altrove soleggiato. Caldo moderato.



Domenica 6 con qualche pioggia al centro e al nord, più sole al sud. Temperature in lieve flessione.



Lunedì 7 instabilità convettiva pomeridiana su Alpi e Appennino, più sole lungo le coste. Temperature gradevoli.



Martedì 8 e mercoledì 9 ancora rischio di rovesci o brevi temporali pomeridiani su Alpi e Appennino. Temperature in lieve ripresa.