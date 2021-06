METEO A 7 GIORNI: in marcia verso una forte ondata di CALDO al sud, temporali al nord?

L'estate sul Mediterraneo comincia a fare la voce grossa, lo sviluppo di una vigorosa onda anticiclonica dalle chiare origini subtropicali, porta in questi giorni un netto rialzo delle temperature su tutto il Paese. Il fresco delle settimane scorse sembra ormai un lontano ricordo e le temperature elevate questa volta hanno conquistato per prime le regioni settentrionali, perché lunghe settimane tra aprile e maggio abbiamo avuto numerosi episodi di maltempo con temperature sotto la media. Nei prossimi giorni lo sviluppo di una saccatura sull'Europa occidentale, potrebbe favorire una ulteriore intensificazione del flusso di correnti meridionali in marcia dal nostro paese. A farmi le sfide dalla seconda metà della settimana potrebbero essere soprattutto le regioni del centro e del sud, dove si preannuncia un'ondata di calore intensa, con temperature elevate sopra la media. Analisi delle temperature attese alla quota di circa 1500 metri dal modello americano riferita a domenica 20 giugno:

E PER IL NORD COSA SUCCEDERÀ?

Lo sviluppo della saccatura sull'Europa occidentale potrebbe favorire un'evoluzione di tipo più instabile proprio in concomitanza con il prossimo fine settimana sulle regioni del nord. La tendenza temporalesca si farebbe vedere soprattutto sull'angolo nord-occidentale, con fenomeni che potrebbero rivelarsi anche di forte intensità (da confermare).

Scendendo nel dettaglio; MARTEDÌ e MERCOLEDÌ avremo tempo soleggiato con temperature estive ma senza eccessi. Peccato soltanto in Sardegna con picchi fino a 35 gradi.

GIOVEDÌ e VENERDÌ lo sviluppo di una saccatura sull'Europa occidentale favorirà una ulteriore risalita di aria calda dal continente nordafricano verso il Mediterraneo centro-orientale. Ci aspettiamo temperature in ulteriore rialzo specie al centro e al sud, con valori che sulla Sardegna portano a raggiungere perfino i 37 gradi, su Puglia e Basilicata 32/34°C, nell'entroterra del centro e del nord (Toscana, Umbria, Lazio, Emilia-Romagna) picchi fino a 32 gradi.

Nel FINE SETTIMANA previsti picchi di caldo particolarmente elevate al sud, come la colonnina di mercurio che potrebbe portarsi fino alla soglia dei 40 gradi. Aumento della nuvolosità sulla Sardegna e l'angolo nord occidentale.

LUNEDÌ 21 giugno arrivano i primi temporali al nord, associati a una riduzione della temperatura. Nuvolosità si spingerà verso il centro Italia, ancora caldo molto intenso al sud.



Ecco una primissima stima delle TEMPERATURE calcolate dal modello americano per il prossimo lunedì 21 giugno: