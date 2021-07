METEO A 7 GIORNI: in arrivo TEMPORALI e CALO TERMICO, ecco le regioni colpite

Viene confermato anche dagli aggiornamenti odierni un cambiamento importante delle condizioni atmosferiche sull'Italia a partire da domani mattina, martedì 13. Una vistosa circolazione di bassa pressione riuscirà a conquistare lo stivale italiano, portando un cambiamento del tempo dapprima al nord, poi anche al centro e in parte al sud. Questo vortice di bassa pressione viene preceduto da aria subtropicale africana e sarà seguito da aria ben più fresca oceanica. Su questi presupposti nella giornata di martedì 13 sono previsti forti temporali sulle regioni del nord. Grandinate e piogge intense sono a portata di molte località della Pianura Padana ma in questa sede, grazie ad una maggiore penetrazione dell'aria fredda sul Mediterraneo, potranno verificarsi alcuni forti temporali di tipo marittimo nella mattinata di martedì su Liguria e Toscana. Analisi in quota del modello lamma toscana riferita a domani mattina, in cui si osserva la presenza di un vortice d'aria fredda appena ad ovest dell'Italia:

Mercoledì 14 luglio troveremo il vortice ciclonico in quota collocato col proprio perno sulle regioni del nord. Attesa una sensibile diminuzione delle temperature al nord e al centro. Su questi due settori sarà complessivamente una giornata di tempo instabile, con rischio di temporali special modo nelle zone interne. Giovedì 15 e venerdì 16 il minimo in quota resterà ancora confinato sulle regioni del centro-nord, dove sarà elevato il rischio di temporali specialmente durante le ore pomeridiane sull'Appennino centrale. Stima delle piogge previste dal modello americano per venerdì 16 pomeriggio sull'Italia: