METEO A 7 GIORNI: impennata termica al sud, ancora rischio temporali al nord

Le fasce anticicloniche subtropicali si alzano di latitudine ma non abbastanza da portare tempo stabile su tutto il territorio italiano. Almeno fino alla fine di maggio il pattern atmosferico previsto su ampia scala europea resterà ancora influenzato da un’ampia circolazione di bassa pressione foriera di tempo instabile su una vasta porzione del continente. A subire gli effetti di tale circolazione, seppur interrotti da qualche pausa soleggiata, saranno soprattutto le regioni del nord Italia. Lungo la fascia alpina e prealpina, nonché sulle località di pianura più settentrionali le pause di tempo asciutto saranno limitate e il rischio di pioggia resterà elevato almeno fino alla metà della prossima settimana.

Già a partire da questo weekend ecco svilupparsi una nuova saccatura sull’Europa centrale, assocata ad un aumento della nuvolosità. Soprattutto nella giornata di domani, sabato 22 maggio, avremo delle nuove piogge al nord. La rotazione del vento dai quadranti meridionali porterà un fisiologico rialzo delle temperature al meridione, questo settore d’Italia dovrà ben presto fare i conti con i primi caldi estivi di stagione. Analisi in quota del modello americano riferita a domenica 23 maggio:

Questo tipo di circolazione non subirà importanti cambiamenti nemmeno la prossima settimana; almeno fino a mercoledì 26 maggio le regioni del nord continueranno a rimanere nelle spire di una circolazione depressionaria collocata con il proprio perno sul nord Europa. I primi sussulti di un’estate nascente si faranno sentire al sud , qui il cielo sarà spesso soleggiato ma anche le temperature saranno tendenzialmente elevate, spesso e volentieri sopra la soglia dei 30°C. Stima dei valori termici previsti dal modello americano lunedì 24 maggio:

Tra giovedì e venerdì prossimo alcuni modelli ipotizzano un rialzo più convincente della pressione atmosferica dall'oceano Atlantico verso l'Europa occidentale, manovra questa che in prospettiva potrebbe portare una conclusione della lunga fase di instabilità per le regioni del nord.



Sintesi previsionale da sabato 22 a sabato 29 maggio:



Sabato 22 con tempo uggioso al nord, rischio di pioggia soprattutto su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria. Nubi di passaggio al centro, soleggiato al sud con temperature in lieve rialzo.



Domenica 23 con tempo variabile al nord, ci sarà il rischio di qualche pioggia su Alpi e Prealpi. Nubi di passaggio al centro, soleggiato al sud. Temperature in rialzo al meridione.



Lunedì 24 nubi di passaggio al nord, soleggiato e caldo al centro e al sud.



Martedì 25 nubi sparse al centro e al nord con qualche piovasco sui rilievi. Soleggiato e caldo al sud.



Mercoledì 26 e giovedì 27 resta ancora instabile al nord e su parte del centro. Temperature in lieve flessione su questi settori, stazionarie a sud.



Venerdì 28 e sabato 29 qualche rovescio sulle regioni di nord-est e sull'Appennino. Soleggiato altrove con temperature gradevoli.