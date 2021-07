METEO A 7 GIORNI: i temporali si trasferiscono al sud, poi una lenta ripresa anticiclonica

Un vortice di bassa pressione sta interessando in queste ore il Mediterraneo centrale, facendo sentire in modo deciso i suoi effetti anche sul nostro Paese. Nelle ultime 24 ore al centro e al nord la temperatura è scesa di parecchi gradi, l'aria più fresca in arrivo dall'oceano Atlantico ha fatto il proprio ingresso trionfale sul Mediterraneo, provocando un'attenuazione del caldo. I temporali stanno tornando a popolare le nostre regioni, questi fenomeni ben presto faranno capolino anche al sud, dopo un lungo periodo di tempo secco e caldo. Questo vortice ciclonico presente soprattutto in quota, prolungherà la sua permanenza sull'Italia ancora per diversi giorni, almeno fino all'inizio della prossima settimana, trasferendosi con il proprio perno verso il sud Italia. Analisi in quota del modello lamma riferita a sabato 17 luglio, in cui si osserva la presenza di un 'lago' d'aria più fresca e di bassi geopotenziali con sede sul nostro territorio:

Le condizioni atmosferiche sono previste ancora instabili, con aumento del rischio di temporali soprattutto per il centro ed il sud in concomitanza con il prossimo weekend. Mancherà l'azione di un sistema perturbato organizzato, quindi nei prossimi giorni i fenomeni di instabilità saranno più frequenti durante le ore più calde del giorno, privilengiando i rilievi montuosi. L'unica eccezione sarà costituita da domenica 18 luglio, quando il vortice ciclonico che nel frattempo sarà approdato al sud, provocherà temporali più organizzati, con possibilità di qualche pioggia anche lungo le coste di Sicilia, Calabria e Campania. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per domenica 18: