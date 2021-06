METEO A 7 GIORNI: graduale attenuazione del caldo, aumenta il rischio di TEMPORALI al nord

Lo stivale italiano continua ad essere interessato da un campo di alta pressione associato a condizioni soleggiate e molto calde. L'onda anticiclonica africana continuerà ad interessare le regioni meridionali italiane almeno sino al prossimo fine settimana, anche se il picco massimo di caldo su queste regioni verrà toccato proprio in questi giorni. Le temperature previste per domani, giovedì 24 e venerdì 25 potranno superare agevolmente la soglia dei 40 gradi specie su Tavoliere delle Puglie materano, cosentino e catanese. A livello locale non si escludono picchi di caldo fino a +42/+44°C. Stima delle temperature massime calcolate dal modello americano GFS per il pomeriggio di domani:



Volgendo lo sguardo su ampia scala europea, troveremo ancora una circolazione d'aria più fresca ed instabile che condizionerà il tempo dell'Europa centrale e occidentale, dove potranno verificarsi ancora alcuni temporali. Questa circolazione riuscirà almeno in parte a far sentire la sua influenza anche sulle regioni del nord, dove resterà elevato il rischio di qualche forte temporale tra il pomeriggio e la serata soprattutto lungo la fascia alpina e prealpina.



Giovedì pomeriggio qualche temporale potrà raggiungere anche le pianure del Piemonte occidentale e dell'alta Lombardia, mentre venerdì in concomitanza col passaggio di un cavo dìonda ci sarà spazio per qualche temporale anche per il Veneto ed il Friuli, con fenomeni occasionali di forte intensità. Analisi in quota del modello LAMMA per la giornata di venerdì 25 giugno: