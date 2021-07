Meteo a 7 giorni: FORTI TEMPORALI per il nord, CALDO canicolare al sud

Si sta organizzando sull'Europa occidentale una circolazione di bassa pressione che nel fine settimana trasporterà un corpo nuvoloso a ridosso delle nostre regioni settentrionali. Si tratta di una perturbazione più organizzata che seguirà lo sviluppo di un fronte freddo associato a temporali anche di forte intensità. Il transito di questa perturbazione sarà inoltre seguito da un ingresso più cospicuo di aria fresca che porterà una diminuzione della temperatura soprattutto al nord già da domenica primo agosto.

L'arrivo della perturbazione sarà preceduta da un rinforzo dei venti di Scirocco e verrà seguita dai venti di Libeccio che chiuderanno la dinamica perturbata, introducendo aria più fresca. Con l'inizio della prossima settimana ci sarà una leggera diminuzione della temperatura anche al centro e in modo estremamente marginale anche al sud. Su quest'ultimo settore non ci aspertiamo un vero ricambio d'aria ma piuttosto un rientro delle temperature entro valori un po' meno estremi di caldo.



Analisi in quota del modello americano GFS riferita alla mattinata di domenica primo agosto, saccatura in piena azione sulle regioni del nord Italia: