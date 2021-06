Meteo a 7 giorni: Finalmente un calo termico per il SUD, poi qualche giorno di tempo tranquillo

Gran parte dell'Italia sta sperimentando una condizione di grande caldo che porta temperature elevate special modo sulle regioni meridionali. Su questi settori le temperature risultano elevate ormai da molti giorni. In alcuni casi i valori termici sono riusciti a sfiorare dei record di caldo. A livello italiano tuttavia qualcosa sta per cambiare; la circolazione più fresca e instabile che soprattutto nella giornata di ieri ha interessato le regioni del nord, anticipa un ricambio d'aria più efficace, che sarà in grado di colpire una fetta di territorio più ampia. L'arrivo di aria più fresca oceanica si fa sentire inizialmente al nord, dove nelle ultime 24 ore si è verificata una certa flessione delle temperature. Domani mattina si respirerà un'aria decisamente diversa sulle pianure del nord ma i venti di Maestrale e Libeccio soffieranno aria fresca anche verso il centro Italia.



Tra giovedì 1 luglio e venerdì 2, grazie a una piccola "spintarella" offerta dall'alta pressione delle Azzorre in rimonta sul'ovest Europa, l'aria fredda raggiungerà anche il sud. Su questo settore d'Italia le temperature entro venerdì scenderanno di alcuni gradi ed anche qui si farà sentire la spinta di una ventilazione tesa di Maestrale. Su queste regioni il calo termico sarà accompagnato anche da qualche nube in più, con il rischio di qualche episodico temporale sui rilievi.Temperature previste dal modello americano alla quota di circa 1500 metri giovedì 1 luglio:

E dopo cosa succederà?



Il fine settimana (sabato 3, domenica 4), potrebbe trascorrere sotto l'influenza di una circolazione anticiclonica con tempo soleggiato al centro e al sud. Gli ultimi aggiornamenti danno risalto al passaggio di un nuovo impulso di instabilità domenica al nord. I valori termici sarebbero estivi ma senza eccessi, il caldo risulterebbe più contenuto anche al sud. Precipitazioni previste domenica 4 luglio sull'Europa, dove si osserva una scodata di piogge anche per le regioni del nord:







All'inizio della prossima settimana l'Europa sarà governata da una circolazione di tipo occidentale, quindi proveniente dall'oceano Atlantico. L'influenza africana sul nostro Paese perderebbe qualche colpo e questo se da un lato favorirà ancora qualche temporale dietro l'angolo special modo sulle regioni del nord, dall'altro dovrebbe mantenere un profilo termico più "sobrio" al sud. Tra lunedì e martedì insomma avremo caldo ma senza eccessi. A partire da mercoledì lo sviluppo di una nuova ciclogenesi sull'ovest Europa potrebbe riportare l'ennesimo ruggito dell'anticiclone africano sullo stivale.



Analisi in quota del modello americano riferita a giovedì 8 luglio: