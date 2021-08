METEO A 7 GIORNI: Ferragosto bollente, calo termico da martedì

Una forte ondata di caldo sta interessando l'intero territorio nazionale, accompagnata da temperature particolarmente elevate. Le condizioni atmosferiche appaiono infatti influenzate da un campo di alta pressione di origine africana che determina temperature molto calde estive non soltanto nelle località pianeggianti interne ma anche ad alta quota. Il caldo si fa sentire anche in libera atmosfera, con valori che alla quota di 1500 metri si porteranno nei prossimi giorni sulla soglia dei 25 gradi anche al nord Italia. Proprio per le regioni settentrionali italiane il picco del caldo si farà sentire nel fine settimana, con temperature che in alcuni casi potrebbero arrivare a sfiorare i 40 gradi specialmente sulla Pianura Padana, nelle località poste a sud del fiume Po. Lo spostamento del baricentro dell'alta pressione verso l'Europa occidentale, viaggia di pari passo con una attenuazione del caldo sulle regioni del sud, dove le temperature eccezionalmente elevate che sono state registrate i giorni scorsi, lasceramno il posto a valori sempre caldi ma un po' meno esagerati. Ecco le temperature MASSIME previste dal modello americano per il giorno di FERRAGOSTO:

VERSO UN RICAMBIO D'ARIA TRA MARTEDÌ E MERCOLEDÌ PROSSIMO

Attorno la metà della prossima settimana le ultime elaborazioni modellistiche a medio e lungo termine mettono in evidenza una riduzione del quadro termico. Ad esserne interessate per prime sarebbero le regioni del nord. La parte più attiva della perturbazione che arriverà dai quadranti settentrionali, si limiterà ad interessare le regioni dell'Europa centrale, tuttavia un po' di aria fresca riuscirebbe a spingersi anche verso il nostro Paese, con una riduzione più sensibile della temperatura nella seconda metà della prossima settimana a partire dal nord. Entro il weekend di sabato 21 e domenica 22 agosto un po' di aria fresca potrebbe raggiungere anche il sud Italia. Analisi delle temperature previste alla quota di circa 1500 metri dal modello americano per mercoledì 18 agosto:

Ad accompagnare questo ricambio d'aria ci sarebbe spazio anche per qualche temporale localmente di forte intensità. Al momento la direttrice di provenienza dell'impulso instabile sembrerebbe favorire qualche fenomeno più organizzato tra martedì e mercoledì sulle regioni del nord-est.