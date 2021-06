METEO A 7 GIORNI: effimero rinforzo dell'alta pressione, di nuovo instabile dalla prossima settimana

Il rinforzo di un'onda anticiclonica africana porta alcune belle giornate di tempo estivo sul nostro Paese. Le temperature in questi giorni saranno soggette ad un fisiologico rialzo che si farà sentire su tutte le regioni, dando luogo alla prime fase di tempo stabile estivo della stagione 2021. Temperature in rialzo ma comunque senza picchi eccessivi di caldo, in diverse occasioni sopratttto nelle zone pianeggianti interne verrà superato il muro dei +30°C ma resteremo comunque ben lontani dalle temperature canicolari degli anni trascorsi ed il mese di giugno sembra almeno per il momento, voler esordire senza grossi picchi di caldo. Le temperature più elevate verranno registrate nella giornata di sabato 5 giugno, quando alla quota di circa 1500 metri i valori saranno compresi tra +13/+15°C delle regioni del nord, fino a +20°C del meridione. A suolo la soglia dei +30°C potrà essere raggiunta sulla Pianura Padana (max +30/+32°C), nelle valli del centro (fino a +33°C) e sulle isole maggiori, la Puglia e la Basilicata (+32/+34°C).



Stima delle temperature MASSIME previste dal modello americano sabato 5 giugno:

Questo breve periodo di calura africana avrà una durata circoscritta allo spazio di poche giornate, il tempo atmosferico nei prossimi giorni resterà movimentato, con delle nuove situazioni di instabilità pronte ad intervenire già con l'inizio della prossima settimana. Tra domenica e lunedì prossimo i venti sull'Italia torneranno ad orientarsi dai quadranti nord-orientali, mentre l'anticiclone delle Azzorre se ne resterà in vigile attesa sull'ovest Europa ed il vicino oceano Atlantico, impedendo l'ingresso delle grosse perturbazioni atlantiche. Crescerà il rischio di rovesci e temporali lungo le dorsali montuose di Alpi ed Appennino ma crescerà il rischio di qualche temporale anche in pianura, specie al nord. Analisi in quota del modello americano riferita a martedì 8 giugno:

Sintesi previsionale da venerdì 4 a venerdì 11 giugno:



Venerdì 4 con tempo soleggiato e caldo. Qualche piovasco possibile solo sull'arco alpino.



Sabato 5 soleggiato e caldo. Qualche temporale solo su Alpi.



Domenica 6 con qualche nube al centro e al nord. Rischio di qualche temporale sulle Alpi. Soleggiato altrove. Temperature calde.



Lunedì 7 cresce l'instabilità convettiva sui rilievi di Alpi e Appennino. Soleggiato sulle coste. Lieve flessione termica.



Martedì 8 tempo più instabile con rischio di temporali su Alpi e Appennino, in sconfinamento verso le pianure e le coste nelle ore pomeridiane. Temperature in lieve calo.



Mercoledì 9 spunti temporaleschi sui rilievi, più sole lungo le coste. Temperature stazionarie.



Giovedì 10 e venerdì 11 resta il rischio di qualche piovasco sui rilievi. Soleggiato con caldo moderato sulle coste e le pianure.