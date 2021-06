METEO A 7 GIORNI: dal weekend rischia qualche TEMPORALE il nord, grande CALDO al sud

Il fine settimana culminerà con una feroce ondata di caldo per il sud, dove la colonnina di mercurio nei valori massimi potrebbe spingersi fino alla soglia dei +40°C su Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Picchi fino a +35/+37°C possibili anche nell'entroterra del centro, fino a +33/+35°C anche sulle pianure del nord. Analisi in quota calcolata dal modello europeo per domenica 20 giugno:

Stima delle temperature massime previste dal modello americano per lunedì 21: