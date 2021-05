METEO A 7 GIORNI: dal fine settimana ritorna il tempo instabile con calo termico

La parte conclusiva di maggio vedrà un graduale rinforzo delle fasce anticicloniche subtropicali che arriveranno a occupare porzioni sempre più ampie del Mediterraneo. Si tratta di una situazione che pone le basi all'inizio della stagione estiva ormai vicina. Tuttavia l'estate con tempo stabile e temperature in nezzo rialzo non sembra ancora destinata a voler raggiungere il nostro Paese che nei prossimi giorni resterà influenzata da una nuova circolazione di bassa pressione questa volta in allungo dall'Europa orientale e dai Balcani verso lo stivale. Tra la fine di maggio e le prime giornate di giugno, viene infatti evidenziato il graduale rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre sull'Europa occidentale in estensione fin verso la penisola scandinava. Questa manovra sè da un lato sarà in grado di proteggerci dalle perturbazioni in arrivo dall'oceano Atlantico, dall'altro favorirà

lo scivolamento di masse d'aria più fresche dal quadrati nord-orientali europei verso i Balcani e infine lo stivale italiano,