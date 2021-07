METEO A 7 GIORNI: centro e sud Italia ancora con GRANDE CALDO, tempo più incerto al nord

Nei prossimi giorni troveremo ancora uno stivale diviso in due, con episodi ricorrenti di instabilità sulle regioni settentrionali, ancora caldo molto intenso per il sud. In ambito europeo troviamo i modelli di previsione disegnare due distinte circolazioni, una più fresca ed instabile in arrivo dall'Oceano Atlantico, con lo sviluppo di un'ampia depressione sull'Europa centrale e occidentale, un'altra ben più calda e stabile in cui sarà protagonista l'aria calda subtropicale. Il nostro Paese verrà influenzato più direttamente da questa seconda circolazione, quella calda e stabile africana, con temperature che al centro e al sud Italia seguiteranno a rimanere molto elevate per gran parte della prossima settimana. Stima delle TEMPERATURE MASSIME previste dal modello americano per mercoledì 28 luglio:

Sulle regioni del nord sembra acquistare maggiore rilevanza l'influenza portata da un'ampia circolazione di bassa pressione di origine oceanica. Quest'ultina sarà in grado di portare frequenti situazioni di instabilità a sfondo temporalesco che colpiranno soprattutto la fascia alpina e prealpina. Occasionalmente i fenomeni saranno possibili anche nelle zone di pianura. Su questo settore d'Italia le temperature risulteranno un po' meno alte ma con tassi elevati di umidità relativa. Analisi in quota del modello americano riferita a giovedì 29 luglio:

Sintesi previsionale da martedì 27 luglio a martedì 3 agosto:

Martedì 27 ancora con tempo instabile al nord, specie sui rilievi. Soleggiato e molto caldo al centro e al sud, con picchi fino a +40°C su Sardegna, Puglia e Basilicata.

Mercoledì 28 incerto lungo la fascia alpina e prealpina, con qualche temporale. Soleggiato altrove con temperature elevate.

Giovedì 29 e venerdì 30 rinforzo dell'alta pressione con tempo in prevalenza soleggiato su tutto il Paese. Scende finalmente la probabilità di temporali al nord. Temperature ancora assai calde.

Sabato 31 luglio e domenica primo agosto un corpo nuvoloso un po' più organizzato potrebbe portarsi a ridosso delle regioni settentrionali, determinando nuovamente un'accentuazione dell'attività temporalesca. Prosegue senza sosta il caldo intenso al centro e al sud, mentre ci sarebbe una flessione termica al nord.

Lunedì 2 e martedì 3 agosto ennesimo rinforzo dell'alta pressione con tempo più stabile e temperature in ripresa al nord.