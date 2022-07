METEO A 7 GIORNI: caldo molto intenso con totale mancanza di piogge

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE. Un campo di alta pressione governa il tempo d'Europa, portando temperature elevate. A sperimentare le condizioni più pesanti di caldo sono soprattutto la penisola Iberica e la Francia occidentale, dove la colonnina di mercurio tocca in queste ore la soglia dei +43°C a Siviglia, +41 a Cordoba e Toledo, +40°C a Madrid. L'anticiclone si spinge ad interessare anche l'Italia, accompagnato da caldo intenso e cieli in prevalenza sereni.

Nel fine settimana la circolazione sinottica su scala europea non subirà alcuna variazione di rilievo, il cuore rovente dell’anticiclone subtropicale sarà ancora collocato a cavallo tra la Penisola Iberica e la Francia. Ne verrà interessato anche lo stivale italiano, dove le temperature saranno elevate quasi dappertutto. Analisi in quota del modello americano GFS riferita a sabato 16 luglio:

Le regioni di nord-est ed in parte la Pianura Padana occidentale, verranno tuttavia raggiunte da una circolazione un po’ meno calda da nord-est, con qualche raffica di Bora a tamponare in parte la calura nella giornata di domenica 17 luglio.

Le infiltrazioni fresche potranno raggiungere Balcani ed Italia grazie alla posizione dall’alta pressione. Domenica mattina i massimi anticiclonici saranno collocati sull’Europa centro-orientale, a cavallo tra Paesi Bassi, Germania, Austria e Polonia, con uno scarto di pressione di circa 5-7hPa tra il versante nord e sud delle Alpi. Questa differenza di pressione sarà sufficiente a spingere le infiltrazioni d’aria fresca e asciutta verso l’Italia.



Venti al suolo previsti dal modello Lamma Toscana per la mattinata di domenica 17 luglio:

Ne saranno interessate segnatamente le regioni del Triveneto, l’Emilia – Romagna e la Lombardia con un effimero beneficio termico. Qui domenica le massime non andranno oltre i 32/34°C Le altre regioni d'Italia vivranno un weekend canicolare con massime anche fino a 37/38°C. Ecco le temperature massime previste sull'Italia questa domenica:

UNO SGUARDO AL TEMPO DELLA PROSSIMA SETTIMANA.

Lunedì 18 e martedì 19 saranno ancora due giornate molto calde soprattutto per il nord-ovest, la Sardegna ed i versanti tirrenici. Qui la colonnina di mercurio potrebbe spingersi fino a 37/39°C specie nelle aree pianeggianti interne. Infiltrazioni da nord-est potrebbero sfiorare il versante basso adriatico con valori di caldo più clementi. Il tempo sarà ovunque soleggiato ad esclusione delle Alpi, dove sarà possibile qualche temporale.



Mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 avremo ancora l'anticiclone grande protagonista del tempo italiano, con temperature elevate e assenza di nuvolosità. Faranno eccezione le aree alpine dove sarà possible qualche temporale in più soprattutto giovedì sulle montagne del Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Analisi in quota del modello americano GFS riferita a giovedì 21 luglio: