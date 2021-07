METEO A 7 GIORNI: break con FORTI TEMPORALI per alcune regioni, vediamo quali

A cavallo tra il termine di luglio e l'esordio di agosto, il tempo previsto in ambito europeo risulterà ancora molto dinamico. A livello sinottico troveremo infatti un vortice ciclonico collocato sul nord Europa, in grado di portare importanti ripercussioni anche sul tempo dei paesi affacciati al bacino del Mediterraneo. Le regioni del centro e soprattutto del sud continueranno a subire l'influenza calda e stabile portata dalle continue risalite di aria subtropicale africana, le regioni del nord sperimenteranno una condizione di variabilità spiccata. Proprio per le regioni del nord Italia si profila il passaggio di una perturbazione più organizzata che i modelli stanno disegnando per il prossimo weekend.



Questa volta l'aria fredda atlantica riuscirà a raggiungere in maniera più efficace il Mediterraneo, provocando lo sviluppo di rovesci e temporali, con fenomeni anche di forte intensità. Il momento più perturbato potrebbe ricadere tra il pomeriggio di sabato e l'intera giornata di domenica. Questa volta una scodata temporalesca potrebbe farsi sentire anche su parte delle regioni centrali tra domenica e lunedì. Farebbe seguito una diminuzione abbastanza sensibile della temperatura al nord, in grado di farsi sentire anche al centro. Analisi in quota del modello lamma riferita a domenica primo agosto:





L'arrivo di questa perturbazione avrà ancora una volta scarse conseguenze sul tempo previsto al sud , dove le temperature continueranno a rimanere elevate anche nei primi giorni della prossima settimana. Su ampia scala europea i modelli confermano la persistenza di una circolazione di tipo occidentale anche nel lungo periodo, che continuerà ad esporre le regioni del sud alle risalite d'aria rovente subtropicale.





Con questo tipo di premesse anche nella prima decade di agosto il tempo sulle regioni del nord risulterà più instabile, con temperature relativamente più clementi. Le regioni del meridione dovranno ancora fare i conti con una condizione di caldo intenso. stima delle temperature MASSIME previste dal modello americano per martedì 3 agosto:

Sintesi previsionale da venerdì 30 luglio a venerdì 6 agosto:



Venerdì 30 caldo intenso al centro e al sud, con picchi superiori a +40°C su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Arrivano i primi temporali sull'angolo nord-ovest.



Sabato 31 luglio con forti temporali al nord-ovest, instabilità tra la serata e la nottata anche al nord-est. Soleggiato e molto caldo altrove.



Domenica 1 agosto qualche temporale si spinge anche verso il centro Italia nell'entroterra. Nubi sparse al nord con rischio di qualche temporale sparso. Soleggiato al sud. Temperature in calo al nord e su parte del centro, caldo intenso al sud.



Lunedì 2 con tempo soleggiato, qualche nube soltanto sui rilievi. Ancora caldo intenso al sud.



Martedì 3 aumenta il rischio di temporali sulla fascia alpina e prealpina. Soleggiato altrove. Lieve attenuazione del caldo al sud.



Mercoledì 4 soleggiato nuovamente con caldo in aumento. Qualche rovescio o breve temporale su Alpi e Prealpi.



Giovedì 5 e venerdì 6 con nubi di passaggio al nord, qualche rovescio o breve temporale più probabile su fascia alpina e prealpina. Soleggiato con caldo intenso altrove.