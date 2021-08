METEO A 7 GIORNI: battuta d'arresto della stagione estiva

I modelli confermano un graduale declino dell'estate sul Mediterraneo. Correnti più fresche in arrivo da nord riusciranno infatti a conquistare le basse latitudini d'Europa, spingendosi fino a ridosso dello stivale italiano. Questo raffreddamento della temperatura sarà provocato da un graduale spostamento del cuore caldo e stabile dell'alta pressione verso l'Europa occidentale. In questo modo andrà scavandosi un canale depressionario ben alimentato dalle correnti di aria fredda in arrivo dalla Scandinavia. Un primo raffreddamento della temperatura si farà sentire già dalle prossime ore sulle regioni del centro e soprattutto del nord, a causa dell'inserimento di una corrente più fresca proveniente dai quadranti orientali. Nel tempo di questa nuova settimana acquisterà particolare importanza una circolazione di bassa pressione prevista stabilire il proprio perno sui paesi del centro-est Europa. Analisi in quota del modello americano riferita a mercoledì 25:

Nella seconda metà della settimana un vortice d'aria fredda in quota scivolerà in maniera decisa lungo il fianco orientale dell'anticiclone di blocco previsto stabilire la propria sede sui paesi dell'Europa orientale. Il vortice ciclonico potrebbe raggiungere il nostro Paese nel prossimo weekend (sabato 28, domenica 29) con un calo sensibile della temperatura e qualche fenomeno sparso di instabilità. Al mattino potrebbero perfino farsi sentire i primi valori di FREDDO sulle valli alpine e appenniniche ma subirebbero una decisa limata verso il basso anche le temperature massime, specie al nord. Ci sarebbe spazio per una sensibile attenuazione del caldo anche al centro e al sud. Fenomeni di instabilità legati a qualche temporale passeggero, più probabile sui versanti adriatici. Anomalie della temperatura calcolata dal modello americano alla quota di circa 1500 metri sabato 28 agosto:

Sintesi previsionale da martedì 24 a lunedì 30 agosto:

Martedì 24 e mercoledì 25 agosto ecco che l'Italia viene raggiunta da un impulso di aria instabile in arrivo da nord-est. Martedì è atteso qualche temporale sull'Appennino centrale e settentrionale, i venti da est in ingresso porteranno qualche temporale anche sul Piemonte. Mercoledì qualche temporale mattutino sarà possibile su Liguria e Toscana, mentre nel pomeriggio i fenomeni saranno più probabili sulla dorsale appenninica centralee meridionale, con sconfinamenti sul medio e basso adriatico. Calo termico al nord ed in misura minore sul centro Italia.