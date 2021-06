METEO A 7 GIORNI: anticiclone ma con qualche disturbo al nord

Nei prossimi giorni lo stivale italiano resterà ancora influenzato da una circolazione anticiclonica che sarà accompagnata da temperature piuttosto elevate specie al centro e al sud. Nel weekend il rinforzo dell'alta pressione arriverà a coinvolgere in maniera più decisa anche le regioni del nord, dove le condizioni atmosferiche saranno tendenzialmente più stabili. Se si esclude qualche annuvolamento sulle Alpi, ci sarà poco da segnalare anche su queste regioni. Il rinforzo dell'alta pressione si accompagnerà comunque ad una modifica nell'asse di risalita dell'aria calda sul Mediterraneo, di conseguenza le temperature al meridione tenderanno a perdere qualche grado proprio nel fine settimana, mantenendosi comunque su valori elevati estivi ma non più da record come nei giorni scorsi. Analisi delle temperature massime previste dal modello americano per domenica 27:

Lunedì 28 e martedì 29 i principali modelli matematici a nostra disposizione ipotizzano lo sviluppo di una nuova depressione sulla Francia. Non si tratterà di una struttura particolarmente intensa ma potrebbe comunque svolgere un'influenza marginale sul tempo previsto al nord, dove tornerà ad aumentare il rischio di temporali sulla fascia alpina e prealpina, nonché sulle pianure più occidentali, soprattutto nella giornata di martedì. Le correnti sull'Italia torneranno ad orientarsi in maniera più decisa dai quadranti meridionali e questo potrebbe favorire un nuovo rialzo della temperatura al meridione, con una situazione di caldo che tornerà ad essere molto intenso soprattutto dalla seconda metà della prossima settimana. Analisi delle temperature previste dal modello americano alla quota di 850hPa (circa 1500 metri) martedì 29 giugno:

Sulle regioni del nord la presenza della figura ciclonica sempre arroccata sull'Europa occidentale, potrebbe favorire ancora lo sviluppo di temporali anche nelle giornate di mercoledì 30 e giovedì primo luglio, con fenomeni più probabili sull'angolo nord-ovest. Su questo settore di Italia le temperature sarebbero più gradevoli, con una situazione di caldo più moderata rispetto alle altre regioni.