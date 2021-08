METEO A 7 GIORNI: anticiclone con pochi disturbi limitatamente al nord

Nelle ultime ore una diminuzione della temperatura ad opera di venti più freschi da nord-ovest, ha raggiunto il nostro Paese. Finalmente le temperature canicolari che per almeno una settimana hanno tenuto sotto scacco l'intero territorio nazionale, portando l'ondata di caldo più intensa dell'intera estate, cedono il posto a temperature più gradevoli o quantomeno più umane.

A partire da domani, giovedì 19, le fasce anticicloniche subtropicali riconquisteranno il terreno perduto e lo faranno attraverso la distensione dell'ala orientale dell'alta pressione delle Azzorre. Pertanto nella seconda metà della settimana le condizioni atmosferiche risulteranno ancora stabili e soleggiate, con un profilo delle temperature che tra oggi e domani tenderà nuovamente a recuperare qualche grado, tuttavia non si prevedono valori di temperatura estremamente elevati.



Continuerà a fare caldo ma con valori che non saliranno oltre la soglia dei +30/34°C. I picchi più elevati sono però previsti sulle aree pianeggianti di Emilia - Romagna, Umbria, Toscana, Lazio, Isole Maggiori, Puglia e Basilicata ma solo alla fine della settimana.

Analisi delle temperature massime previste dal modello americano per domenica 22 agosto:

Resta da segnalare ancora la cronica mancanza di precipitazioni su gran parte del nostro territorio nazionale, con una situazione persistente di siccità sulle regioni del centro e del sud ma anche su alcuni settori dell'Italia settentrionale, in particolar modo su Liguria e zone di bassa Pianura Padana. Su tutti questi settori purtroppo non si prevedono precipitazioni significative almeno per i prossimi 7-10 giorni.



Nel corso della prossima settimana una depressione tenterà di spingersi dall'Europa occidentale fino a ridosso delle regioni settentrionali italiane ma con scarsi risultati. Qualche nota di instabilità sarà possibile lungo la fascia alpina e prealpina ma in linea generale l'estate sembrerebbe intenzionata a proseguire senza alcun particolare scossone almeno fino alla metà della prossima settimana, come si evince dall'analisi in quota del modello europe o riferita a martedì 24 agosto: