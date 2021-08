METEO A 7 GIORNI: ancora tempo instabile al nord, soleggiato al sud

La prima decade di agosto viene caratterizzata da un rinforzo delle correnti occidentali sull'Europa. L'aria più fresca atlantica riesce a fare un parziale ingresso anche sul nostro Paese, determinando una riduzione della temperatura che in questi giorni si fa sentire soprattutto al nord e su parte del centro, dove le temperature risultano più gradevoli. I flussi oceanici portano inoltre una maggiore variabilità, con il passaggio di veloci corpi nuvolosi che colpiscono soprattutto il centro e l'ovest Europa, portando ripercussioni soprattutto sulle regioni del nord. A latitudini più basse troviamo l'anticiclone che viene accompagnato da temperature assai più elevate. Le masse d'aria africane in queste ore sono costrette a retrocedere perdendo qualche punto di guadagno rispetto all'aria fresca nord-atlantica, per questa ragione le temperature appaiono più "addolcite" al centro e al nord ma non abbastanza da raggiungere il sud.

Nel breve termine i modelli inquadrano il transito di una nuova perturbazione tra martedì e mercoledì, con un nuovo cambiamento del tempo delle regioni settentrionali. Qui ci aspettiamo lo sviluppo di nuovi temporali più organizzati. Anche in questo frangente non sarà escluso qualche episodio di forte intensità. Le aree più soggette ai nuovi temporali saranno la fascia alpina e prealpina, nonché la Pianura Padana. Non si esclude un coinvolgimento dei settori costieri, specialmente della Liguria e dell'alta Toscana nella notte tra mercoledì e giovedì, al passaggio della goccia d'aria fresca. Analisi in quota del modello americano riferita a mercoledì 4 agosto: