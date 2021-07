METEO A 7 GIORNI: alcuni giorni in compagnia di tempo meno caldo e piu instabile, poi...

Una circolazione di aria fresca ed instabile sta interessando già in queste ore lo stivale italiano, provocando alcuni forti temporali che riguardano con maggiore frequenza ed estensione le regioni del nord. Un vortice di bassa pressione presente soprattutto in quota darà del filo da torcere sul tempo dello stivale italiano ancora per alcuni giorni; i fenomeni di instabilità fatti soprattutto di rovesci e temporali improvvisi, colpiranno nel corso della settimana i rilievi delle Alpi e dell'Appennino. I modelli previsionali mettono in luce temporali più organizzati soprattutto tra mercoledì, giovedì e venerdì sull'Appennino centrale. Da segnalare tra mercoledì e giovedì anche il rinforzo dei venti di Libeccio e Maestrale che accompagneranno l'arrivo dell'aria fresca atlantica. Contestualmente ci aspettiamo anche un ribasso inevitabile delle temperature, con una sensibile attenuazione del caldo al centro e al nord, clima gradevole ed atmosfera ventilata. Ecco i venti al suolo previsti dal modello americano per le prime ore di giovedì, Maestrale prevalente:

INSTABILITÀ PER GRAN PARTE DELLA SETTIMANA

Una volta sopraggiunta sulle nostre regioni la circolazione di bassa pressione farà fatica a rimarginarsi completamente. Il vortice in quota graviterà per alcuni giorni a cavallo tra le regioni del centro/nord Italia e la penisola balcanica. Non ci sarà più una perturbazione organizzata ma i fenomeni di instabilità, con sviluppo di temporali durante le ore pomeridiane, proseguirà almeno fino al prossimo weekend, concentrandosi sempre di più al sud. Questi temporali si svilupperanno soprattutto durante le ore pomeridiane lungo la dorsale appenninica centrale e meridionale. Dalla seconda metà della settimana le temperature saranno in graduale ripresa, la ventilazione in attenuazione. Ecco le anomalie di geopotenziale alla quota di 500hPa calcolate dal modello americano per sabato 17 luglio, in cui si evince ancora la persistenza sull'Italia di una circolazione fresca in quota:

PIÙ ANTICICLONICO A PARTIRE DA DOMENICA