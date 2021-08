METEO A 7 GIORNI:

La stagione estiva sul Mediterraneo sta per subire una decisa battuta di arresto a causa delle correnti di origine settentrionale europea. Tali correnti sono associate ad una progressiva diminuzione della temperatura, con l'arrivo di qualche precipitazione che nei prossimi giorni sarà più frequente lungo i versanti adriatici. Questa circolazione di venti settentrionali viene favorita dallo sviluppo di un blocco anticiclonico sull'ovest Europa, il quale avrà un'influenza molto importante sulle vicende atmosferiche italiane anche nel prossimo futuro. Un primo impulso di instabilità sta attraversando il nostro Paese proprio in queste ore ed ha già portato un ricambio d'aria al nord e su parte del centro, con forti temporali. Un secondo e più intenso impulso di aria instabile ricalcherà il percorso del primo, giungendo sul nostro territorio nel prossimo fine settimana (sabato 28, domenica 29). Analisi in quota del modello americano riferita a domenica prossima:

Questo secondo impulso in instabilità sarà sostenuto alle quote superiori da una circolazione d'aria piuttosto fredda, sarà proprio questo vortice ciclonico a portare una decisa svolta stagionale, con una diminuzione particolarmente sensibile delle temperature. Domenica 29 agosto il quadro termico generale risulterà inferiore alla media del periodo al nord e al centro, mentre i valori risulteranno nella media al sud. Anomalie termiche previste sull'Italia alla quota di circa 1500 metri lunedì 30 agosto:

Da segnalare ancora scarse precipitazioni che saranno affidate a fenomeni locali di instabilità, con temporali circoscritti. Insomma nei prossimi giorni avremo un sollievo soprattutto dal punto di vista delle temperature ma per una reale soluzione della crisi idrica sul nostro Paese occorrerà aspettare ancora del tempo.