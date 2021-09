Meteo 7 giorni: week-end pieno di TEMPORALI al SUD, la prossima settimana anche al NORD

Pressione in calo nelle prossime ore sul Mediterraneo. Ciò determinerà il transito di una linea temporalesca che dalla Sardegna si sposterà verso il meridione, portando in grembo temporali anche di intensità notevole.

La giornata peggiore per la Sardegna sarà venerdi 10 settembre, mentre tra sabato 11 e domenica 12 settembre il rischio di forti temporali riguarderà la Sicilia e le regioni estreme. Le altre zone d'Italia non avranno fenomeni e dovranno aspettare fino a metà della prossima settimana per vedere la pioggia.

La prima mappa ci mostra i temporali attesi al sud e sulle Sicilia nella giornata di sabato 11 settembre:

Ribadiamo il rischio di fenomeni molto intensi e nubifragi su Cilento, Sicilia, Calabria, Golfo di Taranto e Puglia meridionale. Sulla Sardegna, dopo i temporali intensi di venerdi, la situazione tenderà a migliorare, mentre sul resto d'Italia l'estate settembrina proseguirà senza elargire nessun fenomeno.

Domenica gli ultimi temporali si attarderanno sulla Sicilia orientale e la Calabria, mentre sul resto del meridione la situazione migliorerà; nessun cambiamento invece sul resto d'Italia.

La prossima settimana si aprirà con una relativa zona di alta pressione che ci interesserà nelle giornate di lunedi 13 e martedi 14 settembre con bel tempo da nord a sud. Tra mercoledi 15 e giovedi 16 invece una perturbazione farà il suo ingresso da ovest dispensando finamente piogge e temporali anche alle regioni più bisognose del centro-nord. Ecco la mappa riferita alla giornata di mercoledi 15 settembre:

Piogge e temporali al nord-ovest, in trasferimento anche al nord-est nella giornata di giovedi 16; coinvolta anche la Toscana, l'Umbria, le Marche, il Lazio e la Sardegna. Altrove fenomeni meno probabili.

Nella giornata di venerdi 17 settembre tutto sarà passato: avremo un calo delle temperature unitamente ad una ventilazione abbastanza vivace dai quadranti occidentali con qualche fenomeno nelle aree interne e montuose.

RIASSUMENDO: venerdi 10 settembre maltempo con temporali anche forti sulla Sardegna con rischio di nubifragi. Qualche temporale anche su Sicilia occidentale e Calabria, per il resto abbastanza soleggiato.

Sabato 11 settembre: residui temporali sulla Sardegna in via di attenuazione; molto perturbato su Sicilia, Cilento, Calabria, Golfo di Taranto e Salento con temporali intensi e nubifragi. Più sporadici i fenomeni sul restante meridione ed assenti sul resto d'Italia.

Domenica 12 settembre: ultimi temporali sulle regioni estreme meridionali in attenuazione, bello altrove.

Lunedi 13 e martedi 14 settembre: bel tempo ovunque e clima abbastanza caldo.

Tra mercoledi 15 e giovedi 16 settembre probabile peggioramento al centro-nord con piogge e temporali sparsi.

Venerdi 17 settembre clima ventilato, variabile e con scarsi fenomeni.

