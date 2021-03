Meteo 7 giorni: week-end invernale al nord con neve in montagna, poi piogge al centro e al sud

L'alta pressione si congeda per qualche giorno e lascia il nord Italia in balia di correnti più fredde per almeno 24-36 ore a partire da venerdì sera. L'instabilità prenderà possesso gradualmente anche del resto del Paese, pur con qualche pausa asciutta.

Il vento da est (di Bora) che sabato spazzerà la Valpadana ripulirà l'aria dagli inquinanti, spingerà qualche precipitazione dal Triveneto al Piemonte, passando per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, ma coinvolgendo marginalmente anche il medio Adriatico.



Sulle Prealpi, le più coinvolte da questa situazione, tornerà anche a cadere la neve con accumuli di qualche centimetro oltre i 1200m, ma fiocchi anche sotto i 1000m.

Domenica l'instabilità si localizzerà sulla Sardegna e da lì prenderà il via un'altra storia, fatta di venti da ovest umidi che impegneranno via via il Lazio, l'Abruzzo e la Campania, poi nel corso di lunedì anche il resto del sud, dove persisteranno almeno sino a martedì.



Nel frattempo al nord soffierà ancora un po' di vento da est, che manterrà bassine le temperature, ma da mercoledì 10 su tutta la Penisola si imporrà la circolazione atlantica occidentale, inizialmente non foriera di grandi eventi, perchè le perturbazioni in transito si limiteranno a coinvolgere più direttamente il centro Europa.



Un po' di aria umida investirà i versanti tirrenici e la Liguria , portandovi magari qualche piovasco entro giovedì, per il resto da notare un graduale ma importante rialzo dei valori di temperatura.



SINTESI PREVISIONALE sino a giovedi 11 marzo:

venerdì 5 marzo: annuvolamenti tra nord e centro, verso sera primi fenomeni sul Triveneto, medio Adriatico, coste del Lazio, Elba, mare aperto nord e alto Tirreno, isolati rovesci anche sul Salento e sullo Jonio, insorgenza del vento da est in serata sul nord-est, temperature in lieve calo.



sabato 6 marzo: al nord molto nuvoloso con rovesci sparsi, nevosi sulle Alpi oltre gli 800-900m, qualche sporadica nevicata anche sul nord Appennino, schiarite sulla costa ligure e dal pomeriggio anche sul Triveneto, instabile al centro con rovesci sparsi, specie sul medio Adriatico e in mare aperto sul Tirreno, tendenza a localizzazione dei fenomeni sulla Sardegna, al sud tempo discreto o buono, sensibile calo delle temperature al nord, lieve sul medio Adriatico, invariate altrove.

domenica 7 marzo: migliora al nord, salvo residui addensamenti sul Piemonte, clima invernale, specie in montagna, tempo buono anche sul resto del Paese ma instabile con rovesci in Sardegna, in spostamento verso il Lazio entro sera.

lunedì 8 marzo: un po' di nuvolaglia su Lazio, Abruzzo, Campania con brevi piogge, in spostamento verso il resto del sud, bello altrove, ancora un po' freddo al nord.



martedì 9 marzo: instabile al sud con piogge sparse e qualche rovescio, specie nelle ore pomeridiane e sulle zone interne. Al nord e al centro tempo migliore, temperature in rialzo nei valori massimi, tranne al sud, dove si osserverà un lieve calo.

mercoledi 10 marzo e giovedì 11 marzo: tempo variabile con venti da ovest tiepidi, scarso il rischio di fenomeni, limitato a qualche piovasco su alto Tirreno e Liguria di Levante.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------