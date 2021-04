Meteo 7 giorni: week-end con sole e primi caldi, ma da martedì...

Fase di maltempo ancora molta attiva su alcune zone del centro e soprattutto al sud, dove non mancheranno sino a sabato mattina piogge e temporali, localmente anche di forte intensità.



Lo testimonia chiaramente questa mappa riassuntiva delle precipitazioni attese per la giornata di venerdì 23 aprile:

Nella notte e nella prima parte della giornata di sabato 24 il maltempo si concentrerà sulle nostre regioni meridionali, dando luogo ad ulteriori precipitazioni, come vediamo nella mappa qui sotto:

Nelle successive 24-48 ore bel tempo su tutto il Paese con temperature in netto rialzo con punte anche prossime ai 24-25°C nelle ore centrali di domenica, come si nota anche in questa mappa:

Martedì 27 una figura depressionaria si muoverà da sud ovest verso il nord e parte del centro Italia, determinando precipitazioni sparse, che dovrebbero persistere anche nella giornata di mercoledì 28, sia pure ad intermittenza, determinando un sensibile calo delle temperature e anche il ritorno della neve oltre i 1800m sulle Alpi, qui una mappa prevista per le ore centrali di martedì 27 aprile:

La fase instabile potrebbe insistere anche nei giorni successivi, pur tamponata dalla presenza dell'anticiclone africano sul nostro meridione. Leggete a tal proposito la rubrica del "meteo 15 giorni".



SINTESI PREVISIONALE sino a giovedì 29 aprile:

venerdì 23 aprile: al sud perturbato con piogge e temporali, irregolarmente nuvoloso con rovesci su medio Adriatico nel corso della giornata, più sole sulle centrali tirreniche a al nord. Temperature in aumento al nord, stazionarie al centro, in lieve calo al sud.

sabato 24 aprile: ultime piogge al mattino sul meridione, migliora dal pomeriggio, bel tempo altrove, temperature in aumento con punte di 24°C.

domenica 25 aprile: bel tempo ovunque e clima pomeridiano piuttosto caldo con picchi di 26°C nelle zone interne, lontane dal mare.

lunedì 26 aprile: dapprima bello ma con nubi in arrivo in Liguria e poi sul resto del nord e sulla Toscana con i primi rovesci entro sera, nubi in arrivo anche sul resto del centro ma ancora asciutto, bello e molto mite al sud.

martedì 27 aprile: maltempo moderato al nord e al centro con piogge, rovesci, anche qualche temporale a ridosso dei rilievi, limite della neve oltre i 1800-2000m sulle Alpi, un po' di nubi alte ma tempo asciutto e mite al sud.

mercoledì 28 aprile: rovesci e temporali al nord, limite della neve in calo sino a 1300m e freddo per la stagione. Variabile al centro con locali rovesci, bello e mite al sud.

giovedì 29 aprile: migliora al nord-ovest, instabile al nord-est e al centro con rovesci a sfondo temporalesco e calo termico, pochi cambiamenti al sud.

