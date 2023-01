Meteo 7 giorni: vince l'alta pressione ma occhio alle INTRUSIONI da est!

La lotta tra i principali centri di calcolo sull'evoluzione della prima settimana di febbraio ha decretato il vincitore: l'anticiclone delle Azzorre. Questa figura barica non riuscirà sin da subito ad espandersi verso le regioni sub-polari e sarà costretto a distendersi lungo i paralleli, ovvero a coricarsi sul Mediterraneo favorendo una persistenza della stabilità e cacciando ad est le grandi ondate di freddo artico-continentali.

Tuttavia potrebbe trattarsi solo di un piccolo ritardo, in quando all'interno delle simulazioni modellistiche si nota grande fermento nelle aree sub-polari, con scambi meridiani via via sempre più accentuati nel corso dei prossimi 10-15 giorni.

Per il momento però bisognerà fare i conti con l'anticiclone per gran parte della settimana, eccezion fatta per qualche refolo freddo che dai Balcani riuscirà ad invadere il medio-basso Adriatico e il sud. Una di queste occasioni è attesa tra 3 e 4 febbraio, quando un fronte freddo da nord potrebbe portare venti di tramontana, un calo termico e anche fenomeni sparsi. Ma in ogni caso saranno fenomeni brevi e isolati, che lasceranno subito spazio al Sole!

Anche la Candelora, attesa il 2 febbraio, si rivelerà stabile e soleggiata su gran parte del Paese, come già visto in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 31 gennaio: velocissima irruzione fredda sul basso Adriatico e al sud. Qualche rovescio sparso, tanto vento di tramontana e freddo. Sereno al nord. Temperature in calo.

Mercoledì 1 febbraio: migliora su tutta italia, cieli sereni o al più con nubi basse sul lato tirrenico. Si attenua il vento al sud. Temperature in lieve aumento.

Giovedì 2 febbraio: risveglio molto freddo ma alta pressione su gran parte d'Italia! Possibile veloce guasto al sud con piogge sparse e vento.

Venerdì 3 febbraio: stabile e soleggiato su tutta Italia, venti di tramontana possibili al sud e basso Adriatico. clima freddo ovunque.

Sabato 4 febbraio: stabile su tutta Italia, anticiclone disteso sul Mediterraneo ma clima freddo specie di notte e all'alba. Rischio gelate su valli e pianure. Tramontana sul basso Adriatico. Temperature in calo.

Domenica 5 febbraio: poche variazioni, situazione analoga al sabato.

Lunedì 6 febbraio: stabile e soleggiato ovunque, clima più umido e freddo di notte all'alba.

