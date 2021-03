Meteo 7 giorni: via il freddo, ma il tempo non si stabilizzerà del tutto

Si va esaurendo l'azione fredda che per giorni ha condizionato pesantemente il tempo delle nostre regioni adriatiche e meridionali. Gli subentreranno correnti occidentali più miti ma cariche di umidità, che introdurranno anche il passaggio di corpi nuvolosi sfrangiati sulla Penisola, forieri di qualche rovescio qua e là, ma non di piogge organizzate.



Il momento più instabile per le regioni centrali sarà il pomeriggio di venerdì 26 marzo, mentre al nord è atteso per la primissima mattinata di domenica 28 marzo, poi l'alta pressione prenderà in mano la situazione regalandoci qualche giorno di bel tempo.

Se volete scoprire se il bel tempo persisterà sino a Pasqua, consultate la rubrica del "meteo 15 giorni".



Intanto verifichiamo cosa ci aspetta nella giornata di venerdì, quando sull'Appennino centrale nel pomeriggio potrebbero attivarsi nubi cumuliformi associate a brevi rovesci, come si vede nella mappa seguente:

Nel fine settimana ecco il disturbo di sabato mattina al nord con neve sui settori confinali valdostani e piovaschi sulla Liguria e a ridosso delle coste tirreniche:

Infine ecco i rovesci previsti nella prima mattinata di domenica 28 marzo a ridosso delle Alpi e Prealpi centro orientali:

Ed ecco l'affermazione dell'alta pressione prevista per martedì 30 marzo con conseguenze soleggiate e stabili per tutto il Paese, accompagnate da temperature primaverili:

SINTESI PREVISIONALE sino a martedì 30 marzo:

mercoledì 24 marzo: al nord e sulle centrali tirreniche bel tempo, temperature in rialzo nei valori massimi, sul medio e sul meridione ancora condizioni di moderata variabilità con locali rovesci sulle zone interne e montuose, che assumeranno carattere nevoso oltre gli 800-900m e ancora un po' di vento freddo da nord-est.



giovedì 25 marzo: al nord e sulla Toscana nubi in aumento, in prevalenza medio alte, nubi basse solo sulla Liguria, altrove tempo discreto o buono, salvo residui addensamenti al sud ma senza fenomeni, temperature in aumento al sud, stazionarie altrove.



venerdì 26 marzo: nuvolosità variabile al nord e al centro con rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica del centro, asciutto al nord. Al sud tempo generalmente buono con passaggio di nubi modeste. Temperature in lieve calo al centro.

sabato 27 marzo: al nord e al centro passaggi nuvolosi con locali piogge sul nord della Lombardia, brevi rovesci di neve sulle zone alpine di confine valdostane, nubi anche sulla Toscana e sulle coste del Lazio con isolati piovaschi. Altrove tempo discreto o buono, temperature invariate, non farà freddo.



domenica 28 marzo: al mattino nubi e rovesci su Alpi e Prealpi centro orientali, nuvolaglia sul resto del nord ma con tempo asciutto, bel tempo altrove. Temperature in aumento al centro e al sud.



lunedì 29 marzo e martedì 30 marzo: bel tempo con temperature in aumento e clima primaverile con punte anche di 20°C.

