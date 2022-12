Meteo 7 giorni: verso un periodo perturbato, occasione per NEVE a bassa quota!

Esauritasi quasi del tutto la forte perturbazione che nelle scorse 72 ore ha colpito l'Italia, ecco che si prepara all'orizzonte un altro forte peggioramento. Almeno fino a mercoledì vivremo ore più stabili, eccezion fatta per acquazzoni su Toscana, Marche e Umbria, dopodichè dall'Immacolata il tempo tornerà pian piano a peggiorare!

L'apice del maltempo arriverà tra venerdì e domenica, quando almeno due perturbazioni attraverseranno l'Italia apportando piogge diffuse, locali nubifragi e anche le prime nevicate a bassissima quota della stagione!

Come già anticipato qui, la neve potrebbe mostrarsi fino in pianura sulla Val Padana occidentale tra la notte e la mattina di venerdì, nel momento in cui il fronte instabile incontrerà temperature molto basse, vicine allo zero sulla pianura Padana piemontese. La quota neve sarà bassissima anche in Valle d'Aosta e a sprazzi sulla Lombardia occidentale, mentre sul resto del nord nevicherà a quote collinari o alto-collinari. I fenomeni nevosi saranno molto rapidi, pertanto non avremo accumuli significativi alle basse quote. Queste le quote neve previste nelle prime ore di venerdì al nordovest:

Il maltempo proseguirà anche nel week-end e ad inizio prossima settimana per la formazione di una depressione nel Mediterraneo che richiamerà ancora aria fredda dall'Europa centrale. Anche in questa circostanza non escludiamo nevicate a bassa quota al nord (tra domenica e lunedì), oltre che lungo l'Appennino a quote medio-alte.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 6 dicembre: stabile e soleggiato al sud, nubi basse e nebbie al nord. Alta pressione su tutto il Mediterraneo centrale. Temperature in aumento.

Mercoledì 7 dicembre: isolata instabilità su Toscana, Marche, Lazio. Più stabile sul resto d'Italia. Temperature in aumento.

Giovedì 8 dicembre: Immacolata con le nubi su tutto il nord e il centro. Piogge più probabili su Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Liguria e Piemonte. Resiste la stabilità al sud. Temperature stazionarie.

Venerdì 9 dicembre: maltempo diffuso sul nord Italia, peggiora anche su tutto il lato tirrenico per insistenti correnti umide atlantiche. Torna la neve a bassissima quota al nordovest, a sprazzi fino in pianura sul Piemonte. Nevicate sulle Alpi centro-orientali fino in collina. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove.

Sabato 10 dicembre: fenomeni presenti al nordest, maltempo al centro e al sud. Clima tardo autunnale.

Domenica 11 dicembre: possibile persistenza del maltempo al nord e centro Italia, con neve a quote basse sul settentrione, Rischio nevicate a bassa quota su Lombardia, Emilia, Trentino alto Adige. Temperature in calo ovunque.

Lunedì 12 dicembre: ultimi fenomeni al nordest, maltempo diffuso al centro e al sud. Temperature in calo.

