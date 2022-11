Meteo 7 giorni: verso un finale di NOVEMBRE tardo autunnale!

La settimana in arrivo sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche da pieno autunno, esattamente come la settimana che si sta pian piano concludendo. La stagione delle piogge sembra aver finalmente preso possesso del Mediterraneo dopo una prima parte certamente da dimenticare per quel che riguarda piogge e nevicate.

La perturbazione più intensa di questa fase perturbata di stampo atlantico arriverà martedì: una massa d'aria più fredda nord Atlantica darà vita ad una depressione molto profonda, che innescherà venti fortissimi e piogge diffuse, come discusso in questo articolo.

Potremmo parlare in tutto e per tutto di una "ciclogenesi esplosiva", ovvero un'area depressionaria dove la pressione crolla di almeno 24 hpa in 24 ore. Ebbene in questo caso passeremo da una pressione di circa 1010-1011 hpa (lunedì mattina, al centronord) ad una pressione di circa 981-984 hpa (martedì mattina).

Mercoledì gli ultimi forti venti e le ultime piogge interesseranno il sud ed il basso Adriatico, dopodiché avremo una pausa di appena due giorni, tra giovedì e venerdì.

A partire da sabato si affacceranno nuove perturbazioni atlantiche porteranno altre piogge prevalentemente al sud e le isole maggiori. Tuttavia entro fine mese la pioggia potrebbe ritornare su gran parte della penisola (leggi qui maggiori informazioni).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 21 novembre: fenomeni sparsi al sud, qualche nevicata sulle Alpi occidentali. Dalla sera netto peggioramento al nordovest per l'arrivo di una forte perturbazione da ovest. Temperature stazionarie.

Martedì 22 novembre: profonda depressione sull'Italia con maltempo diffuso e fenomeni intensi sul lato tirrenico, Marche, Emilia Romagna. Nevicate abbondanti in montagna. Venti impetuosi di libeccio e ostro al sud e lato tirrenico, foehn sulle Alpi occidentali dalla sera, bora al nordest.Temperature in calo.

Mercoledì 23 novembre: maltempo diffuso al sud e medio-basso Adriatico, migliora altrove. Venti molto forti sulle isole maggiori e al sud.Temperature in calo.

Giovedì 24 novembre: alta pressione in rinforzo al nord e lato tirrenico, ultimi fenomeni sparsi al sud.

Venerdì 25 novembre: anticiclone su tutta Italia, ma potrebbe risultare momentaneo.

Sabato 26 novembre: peggiora rapidamente sulla Sardegna per l'arrivo di una rapida perturbazione atlantica. Nel corso della giornata piogge in arrivo sul medio-basso Tirreno e tutto il sud. Più asciutto al nord. Temperature in aumento.

Domenica 27 novembre: ultime piogge al sud, migliora a partire da ovest per un'altra brevissima fase anticiclonica.

