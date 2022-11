Meteo 7 giorni: una settimana di piogge prima dell'anticiclone!

Sarà una settimana dinamica per l'Italia grazie all'avvento di almeno altre due distinte perturbazioni destinate ad interessare settori diversi dello Stivale. La più intensa sarà senza dubbio quella in dirittura d'arrivo e che avrà effetti notevoli tra 29 e 30 novembre.

Domani, infatti, si svilupperà un ciclone nei pressi della Sardegna, il quale si dirigerà gradualmente verso il basso Tirreno e a seguire verso il mar Ionio. Saranno le regioni del sud quelle più colpite da piogge e temporali, oltre che venti sostenuti e mareggiate impetuose. Il nord e gran parte del centro resteranno ai margini, eccezion fatta per qualche pioggia di passaggio, ma di poco conto.

Gli ultimi strascichi di questo ciclone si esauriranno giovedì 1 dicembre al sud e sul medio Adriatico, quando la neve ne approfitterà per imbiancare l'Appennino sin verso i 1000 metri di quota (grazie ad un costante calo delle temperature).

L'altra perturbazione sarà nettamente più blanda: si paleserà tra venerdì 2 e sabato 4 dicembre con una serie di piovaschi sulle regioni del nord e del lato tirrenico centro-settentrionale. Solo in Toscana i fenomeni potrebbero rivelarsi più intensi del solito, altrove parliamo di piogge deboli o moderate. Fiocchi di neve saranno possibili oltre i 900-1000 metri.

A seguire nuovo cambiamento: sul finire della settimana l'anticiclone potrebbe prendere possesso dell'Italia come anticipato in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 29 novembre: aria fredda in arrivo dal nord Europa, nuovo peggioramento sulle regioni del centro e del sud per mezzo di un altro ciclone in via di sviluppo nel basso Tirreno. Rapidi fenomeni al nord-ovest al primo mattino, con neve oltre 700 metri. Clima simil invernale!

Mercoledì 30 novembre: maltempo al sud e basso Adriatico, rischio nubifragi sui settori ionici. Migliora sul resto d'Italia. Temperature in calo.

Giovedì 1 dicembre: il nuovo mese parte con nubi, piogge sparse e clima freddo al sud. Più stabile ma sempre freddo al centro e al nord.

Venerdì 2 dicembre: residui fenomeni al sud, specie sui versanti ionici, più stabile altrove. Dalla sera nuovo peggioramento in avvicinamento al nordovest! Clima freddo con temperature sotto le medie!

Sabato 3 dicembre: ondata di maltempo al nord e medio-alto Tirreno per l'arrivo di una perturbazione da ovest. Fenomeni prevalentemente deboli o moderati. Nevicate sulle Alpi a medio-alte quote.

Domenica 4 dicembre: residue piogge al nord e lato tirrenico, possibile graduale rinforzo dell'alta pressione.

Lunedì 5 dicembre: anticiclone su tutta Italia, tempo più stabile e a tratti nebbioso.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località