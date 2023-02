Meteo 7 giorni: una settimana alle prese con nubi e piogge su tante regioni

Piove, finalmente, su tante località del centro e del nord grazie ad una depressione sviluppatasi nei pressi della Corsica, alimentata da aria più fredda artico-continentale proveniente dall'est. Le precipitazioni maggiori stanno interessando il medio Tirreno, mentre al nord troviamo precipitazioni più deboli o al più moderate a ridosso di monti e colline. Scende la neve fino a bassa quota, attorno ai 150-200 metri su Emilia, bassa Lombardia Piemonte ed in collina sulla Liguria e alta Toscana.

Nei prossimi giorni il tempo si manterrà perturbato nel Mediterraneo considerando che tale depressione resterà bloccata, intrappolata sul medio Tirreno. Saranno soprattutto centro e sud a vedersela con nubi, piogge e qualche acquazzone. Il nord resterà un po' ai margini di questa seconda fase perturbata, eccezion fatta per Liguria, basso Piemonte ed Emilia Romagna che fino a martedì potranno ricevere qualche altro fenomeno.

Insomma, 27,28 febbbraio, 1,2 e 3 marzo saranno giornate prevalentemente instabili al centro e al sud. Gli accumuli di pioggia finali potrebbero superare diffusamente i 20-30 mm, con picchi isolati oltre 80-100 mm tra Lazio, Campania, Calabria, Abruzzo, Basilicata. Da verificare una possibile persistenza della depressione al sud anche nel prossimo week-end.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 27 febbraio: nevicate sparse in Piemonte in pianura o bassa collina, piovaschi al centro Italia e al sud, eccetto qualche forte acquazzone o temporale sull'arco ionico. Temperature in aumento al nord, stazionarie altrove.

Martedì 28 febbraio: residui ultimi fenomeni su Liguria e Piemonte. Maltempo sulle regioni centrali e meridionali con neve ad alta quota. Temperature in aumento.

Mercoledì 1 marzo: il nuovo mese parte con l'instabilità presente soprattutto al centro e al sud Italia. Possibile nuova estensione dei fenomeni anche al nord. Temperature in aumento.

Giovedì 2 marzo: instabilità persistente al centro e al sud, graduale miglioramento al nord. Temperature stazionarie.

Venerdì 3 marzo: generalmente stabile su tutto il centro e il nord, residue piogge al sud. Il maltempo allenta la presa.

Sabato 4 marzo: da valutare la possibile persistenza della depressione sul basso Tirreno con annesso maltempo al sud. Aria più fredda in arrivo sul lato adriatico con fenomeni sparsi. Più stabile al nord. Temperature in calo.

Domenica 5 marzo: addensamenti sparsi al sud con rari residui fenomeni. Più stabile altrove seppur con nubi basse al nord e lato tirrenico. Temperature stazionarie.

