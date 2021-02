Meteo 7 giorni: un po' di PIOGGIA in arrivo, in attesa del SUPER ANTICICLONE

Dopo la parentesi gelida che ha interessato l'Italia nel fine settimana, la situazione nei prossimi giorni tenderà radicalmente a cambiare.

Le ultime correnti settentrionali stanno ancora interessando il sud e il versante adriatico, mentre da ovest si affaccia aria nuova, comandata dalla mitezza atlantica che in 24-36 ore farà piazza pulita del freddo sulla nostra Penisola.

Si tornerà in sostanza alla variabilità atlantica che condizionava il tempo prima della parentesi gelida. Ecco le previsioni grafiche attese per la giornata di mercoledi 17 febbraio in Italia:

Freddo cancellato in una sola mossa. La nostra Penisola verrà attraversata da annuvolamenti sparsi specie lungo l Tirreno e la Liguria, dove si attiverà anche qualche pioggia il tutto in un contesto mite.

L'evoluzione successiva porterà al transito di una debole perturbazione che agirà sull'Italia nella giornata di venerdi 19 febbraio:

Il debole corpo nuvoloso porterà qualche pioggia venerdi al nord e tra sabato e domenica lungo il versante adriatico e al meridione. Successivamente, l'alta pressione farà una spettacolare rimonta sull'Italia e l'Europa occidentale garantendo bel tempo ovunque e clima molto mite.

Un vero e proprio anticipo di primavera che si materializzerà nei primi giorni della prossima settimana, ma per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla rubrica Fantameteo.

RIASSUMENDO

Da martedi 16 fino a giovedi 18 febbraio: nubi più compatte sul Tirreno con qualche pioggia tra Liguria, Toscana e Campania. Per il resto tempo asciutto e fine del freddo anche al meridione.

Venerdi 19 febbraio: debole perturbazione in transito al nord e sulla Toscana con qualche pioggia, per il resto nubi sparse e clima asciutto.

Sabato 20 e domenica 21 febbraio: qualche pioggia sul medio Adriatico e al meridione, per il resto bel tempo.

Lunedi 22 febbraio: bel tempo ovunque e clima molto mite.

