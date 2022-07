Meteo 7 giorni: un po' di maestrale per poche regioni, poi ancora CALDO forte?

Gli ultimi temporali si stanno consumando sui settori orientali della penisola in seno agli ultimi refoli freschi in alta quota provenienti dall'Atlantico.

Ora l'anticiclone si rinforzerà gradualmente riprendendo pieno possesso dell'Italia, non prima però di aver concesso qualche giorno di tregua dal caldo afoso sul medio-basso Adriatico e sull'arco ionico: su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e a sprazzi su Sicilia e Marche arriverà un po' di maestrale tra domenica e martedì, pronto a far scendere momentaneamente le temperature.

A seguire, tra 3 e 5 agosto, l'anticiclone sarà nettamente più forte su tutta Italia e farà aumentare ovunque le temperature. In particolare ci aspettiamo temperature massime fino a 36-37°C nei settori interni del centro e del sud, oltre che in pianura Padana.

Dal prossimo week-end aumentano le possibilità di un nuovo cambiamento a fronte di aria più gradevole e instabile proveniente dal centro Europa (ne abbiamo ben parlato qui).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 31 luglio: generalmente stabile eccetto isolati temporali in montagna. Temperature stazionarie o lieve calo, ma comunque oltre le medie del periodo. Maestrale in rinforzo sul medio-basso Adriatico.

Lunedì 1 agosto: generalmente stabile su tutta Italia eccetto rari fenomeni sui monti. Maestrale sul lato adriatico e al sud.

Martedì 2 agosto: generalmente stabile con rari fenomeni sulle Alpi. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Maestrale in indebolimento al sud.

Mercoledì 3 agosto: anticiclone disteso su tutta Italia, stabile ovunque e temperature in aumento graduale specie nelle massime.

Giovedì 4 agosto: stabile ma con temperature stazionarie o in leggerissimo aumento.

Venerdì 5 agosto: anticiclone ben presente sull'Europa meridionale. Possibilità di rari temporali pomeridiani in montagna. Temperature stazionarie.

Sabato 6 agosto: possibile nuovo peggioramento al nord con annesso calo termico. Stabile e caldo intenso al sud.

