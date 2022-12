Meteo 7 giorni: un pizzico di DINAMICITA' tra fine dicembre e inizio gennaio, basterà?

Un pizzico di dinamicità meteorologica si paleserà tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, ma siamo ben lontani dal parlare di grandi cambiamenti del tempo o importanti "scambi meridiani" in grado di trascinare sull'Italia masse d'aria di ben altra estrazione per farci assaporare giornate più invernali.

E allora da cosa sarà data questa dinamicità appena menzionata? Ad apportare un piccolo cambiamento sull'Italia, tra 28 e 31 dicembre, ci penseranno delle infiltrazioni umide e più fresche dall'Atlantico che tenteranno di erodere il promontorio anticiclonico sub-tropicale ora presente sullo Stivale.

Gli effetti saranno marginali e di poco conto per gran parte d'Italia. Solo su Liguria orientale e alta Toscana potremo parlare di piogge un po' più consistenti in grado di generare accumuli isolati fino a 60-70 mm. Altrove avremo accumuli molto più bassi o addirittura inesistenti (in verità su gran parte del Paese). Insomma tante località rischiano di non vedere una goccia d'acqua per almeno altri sette giorni e lo stesso varrà per le montagne, dove la neve resterà un miraggio.

Solo le Alpi centro-orientali potrebbero rivedere qualche fiocco di neve entro fine anno in alta quota, ma davvero troppo poco rispetto a ciò che dovrebbe essere la normalità.

Dopo questa piccola parentesi "instabile" ecco che l'anticiclone tornerà a gonfiarsi su tutta Italia regalando altre giornate stabili e più tiepide, proprio in corrispondenza di Capodanno, come già visto in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 27 dicembre: primi segni di cedimento dell'anticiclone africano. Nubi in aumento al nordovest e lato tirrenico per l'avvicendamento di una nuova perturbazione atlantica. Piogge sparse su Toscana e Marche. Temperature stazionarie.

Mercoledì 28 dicembre: nubi diffuse al nord e medio-alto Tirreno, con piogge sparse. Nubi in aumento sul lato tirrenico meridionale. Più stabile sul lato adriatico e quello ionico.

Giovedì 29 dicembre: deboli piogge possibili sui settori tirrenici, specie su Liguria e Toscana. Piogge sparse in estensione a Lombardia e nordest Stabile al sud e medio-basso Adriatico. Temperature stazionarie.

Venerdì 30 dicembre: nubi e piogge sparse sul lato tirrenico, situazione invariata rispetto ai giorni scorsi.

Sabato 31 dicembre: alta pressione ancora una volta in rinforzo su tutto lo Stivale. Tempo stabile da nord a sud, seppur grigio e nebbioso in Val Padana e sull'alto Tirreno dove si consumeranno le ultime deboli piogge (su Liguria e Toscana).

Domenica 1 gennaio 2023: alta pressione su tutta Italia, nubi basse e nebbie in Val Padana, nubi anche sull'alto Tirreno e Liguria. Soleggiato altrove.

Lunedì 2 gennaio: stabile su tutta Italia, nebbioso al nord. Temperature stazionarie e oltre le medie ovunque.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località