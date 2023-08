Meteo 7 giorni: ultimo scorcio d'Agosto tra piogge e fresco, ma l'avvio di Settembre?

Un ciclone, particolarmente intenso e persistente, si prepara a interessare la nostra penisola, in particolar modo le regioni del nord e del Medio-Alto Tirreno, dove ci aspettiamo gli accumuli di pioggia più sostanziosi nelle prossime 72 ore.

In questo articolo abbiamo mostrato in modo più dettagliato gli effetti che la perturbazione avrà sulla nostra penisola. La sua azione proseguirà almeno fino a mercoledì in molte delle nostre regioni. Dopodiché, l'intera struttura ciclonica tenderà rapidamente a esaurirsi, lasciando alle sue spalle correnti più gradevoli e un tempo più stabile e secco.

È ormai certo che gli ultimi giorni di agosto si presenteranno piuttosto freschi, da nord a sud, e localmente instabili. Ma questa perturbazione avrà ripercussioni anche sull'inizio di settembre? Sembra proprio di sì, poiché dopo il transito di questo ciclone, l'anticiclone subtropicale avrà molte difficoltà a ristabilirsi sul Mediterraneo. Anzi, c'è una chiara possibilità che possa persistere un'area di bassa pressione nel Mediterraneo, la quale, nei primi giorni di settembre, potrebbe attrarre nuove incursioni instabili dal Nord Atlantico.

Queste nuove perturbazioni potrebbero interessare principalmente il nord, mentre il centro e il sud Italia potrebbero beneficiare di una maggiore presenza dell'anticiclone, senza però riscontrare caldo eccessivo. Pertanto, ci aspettiamo un inizio settembre un po' più caldo, ma senza eccessi.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Domenica 27 Agosto: ciclone in via di formazione a largo della Corsica. Piogge e temporali diffusi al nord e alto Tirreno. Caldo intenso al sud.

Lunedì 28 Agosto: ciclone nel medio-alto Tirreno, rischio piogge estese e intense al nord, especie nordovest. Temporali forti su Lazio, Toscana e Appennino centrale. Ultime ore di caldo al sud, acquazzoni e aria più fresca dalla sera.

Martedì 29 Agosto: aria fresca e gradevole su tutta Italia, definitivo calo termico anche al sud. Residue piogge anche forti al Nordest. Maltempo anche al centro, localmente al sud.

Mercoledì 30 Agosto: giornata variabile con aquazzoni sparsi e momenti di Sole su centro e sud. Più stabile al nord. Clima gradevole.

Giovedì 31 Agosto: instabilità persistente al sud e medio-basso Adriatico. Altrove più soleggiato. Temperature nella norma.

Venerdì 1 Settembre: avvio del nuovo mese con tempo stabile e anticiclone in rinforzo, ma senza caldo eccessivo.

Sabato 2 Settembre: generalmente stabile su quasi tutta Italia, temperature in aumento al centro e al sud, ma senza eccessi. Locali temporali al Nordovest.

