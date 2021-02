Meteo 7 giorni: ultime incertezze al nord e sulla Sardegna, poi spazio al SOLE per tutti

Il grande anticiclone che da giorni stiamo seguendo su carte e modelli, entrerà in scena sull'Italia durante la settimana prossima. In altre parole, l'Italia si dimenticherà dell'inverno sotto un sole primaverile da nord a sud.

Prima che ciò accada, avremo ancora incertezze soprattutto al nord durante il fine settimana (specie sabato) e sulla Sardegna nella giornata di lunedi 22 febbraio.

La prima mappa mostra le previsioni grafiche valide per la giornata di domani, sabato 20 febbraio:

Le regioni settentrionali e l'alto Tirreno avranno ancora una certa nuvolosità che tra la Liguria e il basso Piemonte potrebbe determinare anche qualche debole pioggia. Il resto d'Italia sarà già sotto il sole con un clima decisamente mite per il periodo.

Domenica 21 febbraio la situazione sarà simile, ma senza più piogge al nord-ovest, mentre lunedi 22 febbraio è atteso un temporaneo aumento delle nubi sulla Sardegna con qualche debole pioggia, per il resto il tempo si manterrà buono e molto mite.

Da martedi 23 fino almeno a venerdi 26 febbraio è atteso il trionfo dell'alta pressione sull'Italia. Il massimo sviluppo lo avremo nella notte tra martedi 23 e mercoledi 24 febbraio con geopotenziali quasi estivi sulla Penisola:

Per dare un'idea del tempo che ci aspetterà sull'Italia in questi giorni, abbiamo preparato una nefoanalisi (analisi delle nubi) prevista per la giornata di mercoledi 24 febbraio:

A parte qualche nube nel sud della Sardegna e sulle estreme regioni meridionali, sul resto d'Italia il cielo sarà sereno. Le temperature si prevedono molto miti durante la giornata; in quota avremo il precoce scioglimento del manto nevoso con elevato rischio di valanghe.

L'alta pressione dovrebbe mollare la presa nei primi giorni di marzo, ma per tutti i dettagli leggete la rubrica "Meteo a 15 giorni".

RIASSUMENDO

Sabato 20 febbraio: nubi al nord e sul'alto Tirreno con qualche pioggia su Liguria e basso Piemonte, bello altrove. Mite soprattutto al centro e al sud.

Domenica 21 febbraio: ancora nubi al nord e sull'alto Adriatico senza piogge, per il resto bel tempo. Molto mite ovunque.

Lunedi 22 febbraio: nubi in aumento in Sardegna con qualche pioggia, bel tempo e molto mite altrove.

Da martedi 23 fino a venerdi 26 febbraio: bel tempo e mite ovunque a parte qualche nube all'estremo sud senza conseguenze.

