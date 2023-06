Meteo 7 giorni: tutto pronto per l'esplosione dell'Estate

L'Estate è pronta a fare la voce grossa dopo un avvio parecchio traballante e incerto. Le numerose perturbazioni, i troppi temporali e le piogge eccessive lasceranno spazio all'anticiclone sub-tropicale, pronto a regalare la prima vera ondata di caldo della stagione.

Da domani l'anticiclone ingloberà tutta Italia e persisterà senza indugi almeno fino al 22 Giugno, regalando una fase molto stabile e via via sempre più calda. Le temperature saliranno ben oltre le medie del periodo, fino a portarsi oltre i 35°C al sud e sulle isole maggiori, specie tra il Solstizio d'Estate (atteso il 21 Giugno) e il 23 Giugno.

Ma come già visto in questo articolo, anche in questo caso l'anticiclone potrebbe non essere una delle solite figure anticicloniche osservate negli anni precedenti. Insomma proprio nel momento di massima intensità potrebbe cominciare a vacillare, favorendo l'ingresso di temporali e correnti più fresche in quota. Tutto questo potrebbe palesarsi il 23 Giugno, ma ci ritorneremo nei prossimi approfondimenti.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Sabato 17 giugno: alta pressione sempre più forte, ultime raffiche di vento al sud. Cieli sereni ovunque. Temperature in lieve aumento.

Domenica 18 giugno: alta pressione su tutta Italia, week-end stabile e via via sempre più caldo. Prime temperature attorno ai 30-31°C sul lato tirrenico e in Sardegna.

Lunedì 19 Giugno: anticiclone africano sull'Italia, tempo generalmente stabile e caldo in aumento.

Martedì 20 Giugno: tempo prevalentemente stabile e clima caldo ma senza grandi eccessi.

Mercoledì 21 Giugno: Solstizio d'Estate con tempo stabile quasi ovunque. Caldo intenso al sud e sulle isole, con punte di 34-35°C. Possibili temporali in arrivo al nord.

Giovedì 22 Giugno: generalmente stabile e molto caldo, da nord a sud. Temperature stazionarie.

Venerdì 23 Giugno: possibile ritorno di forti temporali al nord per un cedimento dell'anticiclone. Caldo intenso al centro e al sud.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località