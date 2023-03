Meteo 7 giorni: tutto pronto per il maltempo, dalla mitezza al freddo!

La mitezza protagonista indiscussa da oltre una settimana troverà un degno avversario nel corso della nuova settimana: le correnti fredde nord atlantiche. A partire da lunedì sera una vasta saccatura nord-atlantica approccerà il Nordovest dove porterà acquazzoni e temporali, poi anche il resto d'Italia vedrà un sensibile peggioramento col passare delle ore.

Questa perturbazione richiamerà aria ben più fredda di origine polare che avrà il merito di abbattere la colonnina di mercurio da nord a sud, favorendo un crollo termico in poco più di 24 ore di oltre 10°C! Il calo termico maggiore avverrà in quota, dove ci aspettiamo una discesa vertiginosa da anomalie di circa +6/+8°C ad anomalie di -6/-8°C. Praticamente passeremo da un contesto primaverile ad uno invernale in poche ore.

I giorni più freddi saranno quelli di mercoledì 15 e giovedì 16, dopodiché avremo una fisiologica risalita delle temperature che si riporteranno attorno alle medie del periodo. Inoltre avremo un rinforzo dell'alta pressione tra 17 e 18 marzo, momento in cui ci aspettiamo tempo più stabile e soleggiato in attesa di altre ipotetiche perturbazioni atlantiche.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 12 marzo: transito di aria più fresca dai Balcani verso il sud con piogge sparse, più stabile altrove. Temperature in lieve calo, eccetto per il lato tirrenico dove resteranno alte.

Lunedì 13 marzo: stabile al mattino, dalla sera peggiora al Nordovest, arrivano piogge e locali temporali. Temperature in aumento al centro e al sud con picchi di 21°C.

Martedì 14 marzo: tempo in netto peggioramento al nord e medio-alto Tirreno. Forti rovesci al Nordest e alto Tirreno. Temperature anomale al centro e al sud con picchi di 20-22°C.

Mercoledì 15 marzo: residue piogge al Nordest, maltempo al centro e al sud con venti sostenuti e temperature in repentino calo! Nevicate in Appennino fin sui 900-1000 metri, localmente in collina sull'Appennino settentrionale.

Giovedì 16 marzo: residue piogge al sud e sul medio-basso Adriatico, con neve oltre i 700 metri. Stabile al nord. Temperature in calo.

Venerdì 17 marzo: anticiclone in rinforzo su tutta Italia e temperature in ripresa, ma senza eccessi di mitezza.

Sabato 18 marzo: nubi in aumento al nord ma senza particolari fenomeni. Stabile e soleggiato altrove. Temperature in lieve aumento.

